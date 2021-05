Vivica Fox habló con EL LIBERAL sobre poder femenino

05/05/2021 - 22:21 Pura Vida

Lifetime compartirá el éxito de la franquicia de películas “The Wrong Collection” junto a su principal protagonista: la actriz, productora, presentadora, autora, empresaria y emprendedora Vivica A. Fox, quien conquistó la pantalla de Lifetime con 25 filmes realizados exclusivamente para colección.

En un evento virtual VIP para la prensa latinoamericana, que se realizó el martes 4 de mayo, Vivica Fox estuvo como invitada estelar para la presentación de la programación especial que contará con el estreno de

dos películas de la franquicia y el ciclo “Noche de amigas con Vivica Fox”, integrado por una atractiva selección de películas de “The Wrong Collection”.

“Este es un gran momento para ser una actriz en Hollywood. La representación de las mujeres cambió gracias al movimiento Me Too y finalmente es nuestro momento para que nos ven delante y detrás de cámaras.

De esta forma nos aseguramos de que nuestras historias sean contadas”, aseguró Vivica en el evento de prensa que contó con alrededor de 200 periodistas de toda América Latina, adonde estuvo EL LIBERAL.

“Lifetime definitivamente es el poder femenino. Les da a las mujeres la oportunidad de contar sus historias, que puedan estar producidas y dirigidas por mujeres. Lifetime me apoyó mucho en mi carrera. Por eso yo estoy súper contenta de estar en esta familia”, explicó la actriz. Y concluyó emocionada: “No tenía idea que a mis cincuenta mi carrera iba a ser tan maravillosa”.

Este es un gran momento para las mujeres en Hollywood. ¿Cómo ven que esto se refleja en la vida real en Hollywood? ¿Y qué crees respecto de Lifetime como la plataforma de empoderamiento femenino?

Sin duda Lifetime es el poder femenino. Por eso yo estoy súper contenta de estar en la familia de Lifetime. Les da a las mujeres la oportunidad de contar sus historias. Como fue el caso de la película de las Hermanas Clark, y una enorme cadena que quizás no hubiese hecho este film que trataba de un grupo gospel y que nadie tenía idea del drama y muchas cosas que pasaron en la vida. Y esta

película fue producida por Queen Latifah, Mary J. Blige que les dio a las mujeres, especialmente a mujeres

afroamericanas, la chance de contar sus historias y que pudieran ser contadas con actrices afroamericanas también y que pudieran también contar bien cómo era la situación, estar frente y detrás de cámara. Entonces

Lifetime definitivamente tiene que ver con el poder femenino, con contar historias que puedan estar produci‑

das, contadas y dirigidas por mujeres.

Cómo la perspectiva femenina ha cambiado en la pantalla en los últimos años con Me Too, Time Up. ¿Qué pasó con las historias que mujeres que peleaban con otras mujeres por un hombre? ¿Cómo fue ese cambio?

¿Cambiaron los estereotipos?

Sí, creo que lo que estás preguntando en cuanto al movimiento Me Too afectó a Hollywood y la respuesta es mucho. Hubo muchas veces en las que las mujeres tenían miedo de poder plantarse y contar su historia, su historia sobre abuso sexual o que no les pagaran un salario justo. Entonces, el movimiento Me Too en Hollywood dio muchas oportunidades para que las mujeres se volvieran productoras, directoras y para que pudieran auténticamente contar sus historias.l