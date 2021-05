Luz Cipriota deja su huella ''argenta'' en Luis Miguel

08/05/2021 - 20:24 Pura Vida

Luz Cipriota, la actriz argentina conocida por sus papeles en tiras nacionales e internacionales como "Herencia de amor" y "Las chicas del cable", es una de las artistas locales que participan en la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix sobre Luis Miguel.

"Haber elegido esa figura me parece más que estratégico, porque su historia tiene todo para ser espectacular, y me parece que se tienen que hacer cosas regionales, con las que la gente se pueda identificar", dijo Cipriota a Télam sobre la apuesta del streaming por la vida del cantante mexicano que hoy lanzará el quinto de sus ocho episodios.

En la serie, la actriz de 35 años, que en 2019 se instaló en España, encarna a la modelo argentina Lucía Miranda, quien durante su fructífera carrera como modelo de alta costura viajó a México a mediados de los 80, y conoció a Hugo López (César Bordón), el representante y una suerte de figura paterna de Luis Miguel.

La serie aborda la cercanía del personaje de Cipriota con el protagonista a través de su marido, que para finales de esa década comenzó a padecer del cáncer de colon que le produciría la muerte en 1993.

Así, la exmodelo, cuya influencia y peso en esta trama aún está descubriéndose capítulo a capítulo, se convirtió en una de las integrantes del complejo entorno de Luis Miguel, quien lucha por equilibrar su maratónico ascenso a la fama con el cuidado de sus hermanos tras la muerte de su padre y la búsqueda de su madre, desaparecida en 1986.

¿Hay algo de Lucía Miranda que te haya sorprendido?

No sé si sorprendido, pero sí me sentí muy identificada, Lucía es una persona que teniendo su carrera en la Argentina dejó todo y se fue a México, y de alguna manera es algo que yo también vivo, porque también me vine a Madrid y empecé casi de cero. Sentí muchas similitudes con esto de tener que reinventarse, y creo que eso jugó a mi favor. El rol que ella cumple con Hugo López también lo sentí muy cercano, lo que hice fue reemplazarlo con una persona que yo amo, y pensar en cómo reaccionaría ante una situación así. No me gusta ser yo en los personajes, pero hay cosas que hacen que sea más verdadero, y creo que fluyó.

¿Cómo te integraste a un elenco que venía de una primera temporada?

Llegué queriendo pedir permiso, porque el equipo había tenido mucho éxito, muchos tuvieron un boom de fama, pero quien me hizo el entre fue César Bordón, porque habíamos trabajado meses antes en una película que filmamos en la Patagonia. Así que cuando surgió la posibilidad de estar en la serie él fue quien le habló de mí al elenco y a la producción, y cuando llegué me recibieron muy bien. Para mí fue un placer, me hizo sentir en casa y el equipo enseguida me adoptó, me sentí como una más.