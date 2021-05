Tini con nuevo tema y no descarta volver a actuar

09/05/2021 - 21:43 Pura Vida

Tini Stoessel sigue su camino de éxito. La joven cantante y actriz y vuelve a sorprender con ‘Miénteme’, último single donde hace dúo con María Becerra.

‘Con Mery más allá de haber trabajado en High tenemos una amistad muy linda. Es de esas artistas que todos los estilos musicales le quedan bien, tiene una voz muy hermosa y forma de escribir y de componer muy bella. Además, me había gustado como habían quedado nuestras voces juntas en ºHighº. Esta canción nació de cero en el estudio en Los Ángeles, creo que el espí‑ ritu del tema es disfrutar el momento. Tiene que ver con que solo tenemos el ahora para disfrutar lo que está pasando en este momento’, le contó Tini a Mariel Álvarez en Vale 97.5.

Al ser consultada por el tiem‑ po que pasó desde su último lan‑ zamiento: ‘Necesité un tiempo para bajar las ideas y poder me‑ terme en el estudio. Me tomé ese tiempo para mí. Habían pasado casi 6 meses de no lanzar nada y finalmente dar la noticia de una nueva canción con Mery después de todo lo que pasó con High y que la gente se conecte de nuevo obviamente no deja de ser una locura para mí y todo el equipo’.

También habló sobre proyec‑ tos actorales: ‘No lo descarto, en realidad todo puede pasar, tenía‑ mos un proyecto para el año pa‑ sado que al final no terminó su‑ cediendo. Con Disney, que son como una familia para mi, tene‑ mos ganas de hacer algo juntos así que seguro que en algún mo‑ mento se dé algún que otro pro‑ yecto y siempre estoy abierta a la posibilidad de volver a actuar, es algo que me encanta y obviamen‑ te para lo que se necesita tiempo. Quizás sucede este año, se verá’.

Además se refirió a su recien‑ te cambio de sello discográfico, después de muchas temporadas trabajando para el sello Univer‑ sal Music, se convirtió en la nue‑ va figura de Sony Music: ‘Fue un cambio energético profesional y personal . La verdad que se pu‑ sieron la canción al hombro con todo lo que está pasando la ver‑ dad que agradezco todo el amor que el equipo le está poniendo al proyecto.

Respecto de los resultados en‑ tre sus fanáticos: ‘Superó todo ti‑ po de expectativas. Previo a cada lanzamiento le pongo mucho amor a cada canción y a cada vi‑ deo pero también soy consciente que hay algo que no está en mis manos, que es que se conecte o no la gente con la canción y ahí ya no puedo hacer absolutamen‑ te nada más. Cuando sucede lo que pasó con Miénteme, creo que a la hora y media ya había pasado el millón de visitas, fue una cosa muy loca que no me ha‑ bía pasado antes’.