Miranda! resumió en “Souvenir” sus 20 años

12/05/2021 - 21:04 Pura Vida

A un mes de estrenar su última canción y video videoclip “Por amar al amor” Miranda!, la banda compuesta por los cantantes Alejandro Sergi y Juliana Gattás presentó su octavo álbum de estudio. Este material sintetiza todo el camino recorrido en 20 años de carrera: “Souvenir”, que incluye una paleta de ritmos variados que han sido tradición en su repertorio, como house, dancehall, disco, electro ochentas y electrónica climática.

“Souvenir no es una vuelta a los inicios. Es una revisión de toda nuestra carrera. En cada álbum siempre quisimos hacer algo diferente, pero esta vez quisimos hacer lo de siempre, pero mejor”, dijo Ale Sergi en la rueda de prensa de la que participó EL LIBERAL , y agregó: “Está instrumentado básicamente con máquinas y software. Apenas una batería acústica (Casi Feliz) y un bajo eléctrico (Que no Pare) y muy poca guitarra (Un tiempo, Casi feliz). El resto es puro sinte, sampling y procesos digitales”.

En cuanto a las letras, comentó que hablan de los temas habituales, pero desde un punto de vista más reflexivo y menos impulsivo.

“El disco estaba hace casi un año listo, pero cuando sucedió lo que sucedió (en referencia a la pandemia), nos relajamos y seguimos trabajando el disco, le cambiamos un par de canciones, terminamos alguna otra más, pero nos llevó casi 4 años”, sumó Sergi sobre el proceso.

Y sobre la estética gau‑ chesca con la que se presen‑ tan Juliana y Ale en la tapa de este nuevo material, Gattás explicó: “Surge del título del disco, de explorar los símbo‑ los de los souvenirs. Alejandro Ross que es el que hace el arte de los discos y los videoclips me había pedido que, en la gira, le mande fotos o le compre souvenirs más bizarros, más freak, y como no encontré mucho, comenzamos a buscar por Mercado Libre y encontramos una estatuilla de gauchos que tienen como la mirada mal estampada, y decidimos interpretar a estos gauchos. Así nacieron “la china” y “el don””.

Como la conferencia fue internacional, desde México les consultaron cómo definen la evolución del grupo, y con qué artista de aquel país les gustaría hacer una colabora‑ ción. “La evolución es cons‑ tante, siempre evoluciona‑ mos; nunca sentimos que ha‑ yamos dado un giro brusco en nuestro estilo, pero sí lo fuimos puliendo. Y así como en este disco tenemos a Si‑ donie, de España, y Javiera Mena, de Chile, somos muy amigos de Moderatto, hemos hecho cosas juntos, quién te dice algo se viene”.

Julieta Gattás: No me sentí presionada ni por el sello (dis‑ cográfico), ni por nada; pero ahora siento más libertad aún. Creo que tiene que ver con la autoexigencia. Por ahí nos exigimos nosotros, y cuando ya cumplimos 10 años de ca‑ rrera me relajé, me dije vamos a fracasar o lo que sea, siga‑ mos divirtiéndonos.

¿La creación es permanente?

Ale Sergi: Todo el tiempo estás componiendo, se te vie‑ nen ideas. El trabajo de com‑ posición no es cuando estás con la guitarra y en el estudio. No hay una iluminación divina.

¿Qué llega primero, la melodía o la letra?

Con más de 20 años luciéndose con sus canciones, Miranda! compar‑ tió el secreto del proceso de composición que los acompaña. ¿Primero la melodía o la letra?, le pre‑ guntaron, y Ale Sergi con‑ tó: “Primero, por lo gene‑ ral, la música y después la letra; y en el caso de este disco en particular hubo algunas melodías como la de “Que no pare” que la hi‑ cimos con Gabriel Lucena, que es nuestro bajista. Él nos mandó la pista y arri‑ ba de eso nos pusimos a cantar con Juliana, hici‑ mos letra y melodía a la vez..Y hay otras tantas con base que nos pone‑ mos a cantar”.

Miranda! compuso la cortina de “Casi feliz”, la serie argentina que triunfó en Netflix y que tendrá segunda temporada. “Esa canción nació con la gui‑ tarra. La canción está es‑ crita para esa serie y ahí vamos a lo de la letra. En esa canción puntualmente canta como que el prota‑ gonista es el personaje de la serie”