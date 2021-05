John Leguizamo, actor de Hollywood, explicará hechos ''Inexplicables''

13/05/2021 - 20:25 Pura Vida

Misterios como "El Chupacabras" y el "Milagro de los Andes" serán develados en "Inexplicable Latinoamérica", serie que History estrenará, para la Argentina el sábado 22, a las 22.45, con la conducción del actor colombiano que triunfa en Hollywood, John Leguizamo, quien se destacó en roles tan versátiles como, "Moulin Rouge", "Romeo + Julieta", o "John Wick", donde compartió cartel con actores como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, y Nicole Kidman.

"Inexplicable Latinoamérica" está basada en la franquicia original "Inexplicable", con William Shatner, donde destacados científicos, historiadores, y testigos analizarán los eventos misteriosos de Latinoamérica junto a sus protagonistas.

EL LIBERAL estuvo en la presentación virtual que realizó "History".

"Me siento muy orgulloso y emocionado de que me hayan seleccionado para esta oportunidad, porque a mí me da mucho orgullo hablar de nuestros temas, historias y misterios. Tenemos muchas cosas inexplicables a las que yo quiero dar voz", dijo Leguizamo sobre este nuevo trabajo.

John, para ti, ¿qué sería lo inexplicable?

Lo inexplicable en mi vida siempre han sido cosas que yo no entendía. El éxito no es una cosa que es fácil de entender y cómo uno tiene éxito en un país como los EE.UU., para mí es inexplicable un poco.

¿Por qué aceptaste?

Yo creo que en los últimos cinco años de mi carrera, me he preocupado mucho más en la historia de los latinos y lo que hemos hecho de nuestros países, de toda Latinoamérica. Y por eso me ha atraído mucho lo inexplicable, porque es contenido latino y muy interesante, porque siempre vemos lo que pasó en los EE.UU. y ya conocemos muchos de esos temas. Yo quería ver algo nuevo, algo de nosotros.

¿Cómo te preparaste?

Esto fue un reto más difícil porque estoy acostumbrado a hablar en inglés. Me destaqué mucho más en inglés. Entonces, para recuperar el español hice muchos cursos. Los profesores me ayudaron con la gramática, el vocabulario, la pronunciación. Y para quitar lo gringo, arreglar el acento y memorizarlo también.