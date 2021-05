La actriz de ''Fuerza de mujer'' le pide ayuda a Alí

15/05/2021 - 20:40 Pura Vida

El éxito de Doctor Milagro, la telenovela turca que emite Telefé y que llega a Santiago por Canal 7, es rotundo, y la empresa que las produce dio luz verde a los guionistas para entrecruzar a Alí Vefá, el protagonista de esta historia de superación interpretada por Taner Olmez, con las heroínas de las telenovelas de aquel país.

Así a la participación de la pequeña Beren Gökyldiz, la actriz de "¿Y tú quién eres?", se sumará otra con Ozge Ozpirinçci, quien da vida a la sacrificada Bahar, en "Fuerza de mujer", otra de las ficciones extranjeras más vistas en la Argentina.

Beren llegará como paciente al hospital en el que Alí volvió a su puesto de asistente de Cirugía, mientras que Ozge lo hará como la madre que busca salvar a su hijo Doruk, con la diferencia de que esas imágenes se verán en "Fuerza de mujer" este lunes 17, a las 16.

El amor toca el corazón de "Doctor Milagro"

La trama de este joven médico que lucha para hacerse un lugar entre el equipo de cirujanos de un importante hospital de Estambul, con su condición del espectro autista y el síndrome del sabio, tiene atrapado al público argentino que acompaña cada capítulo con comentarios en las redes sociales, adonde hoy por hoy alientan el lazo de afecto que comienza a tejerse entre Alí y su compañera, Nazli, interpretada por la actriz Sinem Ünsal, quien el lunes estará conversando con Verónica Lozano, en el ciclo de Telefé.

Ünsal tiene 28 años, es Licenciada en Literatura y actuación; pero además es muy requerida como modelo por distintas marcas de su país. Su debut artístico es reciente. Lo hizo dos años antes de que en 2019 le llegara el papel de la joven médica que sería el sostén de un colega con autismo. Justamente en una de sus novelas anteriores conoció a Taner Olmez, con quien hizo pareja y la productora intuyó una buena química entre ambos, la que hoy explotan en "Doctor Milagro", aunque su personaje esté enamorada del Dr. Ferman, interpretado por Onur Tuna, el galán de la serie.

A diferencia de Taner, Sinem es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram adonde tiene más de un millón de seguidores con quienes comparte postales de su vida cotidiana, así como sus proyectos como modelo. En este espacio virtual suele recibir el comentario de miles de fanáticos de la pareja que compone su personaje de Nazli con Alí, el cual dará mucho para hablar en los capítulos de la segunda temporada.

Pero no todas son buenas noticias. En Turquía están viviendo una suerte de duelo nacional por la noticia que dio Fox: "Doctor Milagro" no tendrá tercera temporada, según lo comentó la periodista Marina Calabró en el programa radial Lanata sin filtro. En la Argentina aún no terminó la primera parte.