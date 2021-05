María Leal, ''flechada'' por Carlos Carrascosa

16/05/2021 - 20:55 Pura Vida

En junio próximo HBO Max llegará a América Latina y Pol-ka producirá la ficción sobre María Marta García Belsunce, asesinada de 5 disparos en 2002 en su casa de un barrio privado, sin que el caso se esclareciera por completo. La serie ya tiene elenco elegido y María Leal, la actriz de "Grande, Pa!", será quien le dé vida a la mujer que apoyó a Carlos Carrascosa, el esposo de la víctima y uno de los principales sospechosos, declarado, después, inocente por la Justicia.

"Se iba a hacer en marzo del 2020. Cuando empezó la pandemia, me seguían mandando libros por mail. En la ficción yo voy a ser la madre de una de las chicas que ayudó a Carrascosa con un blog en Internet", anticipó en el ciclo radial "Por si las moscas", y sumó: "Lo atrapante del personaje es que cuando empieza es la que está mirando la tele, ve el caso y dice: 'Éste es un asesino, yo me doy cuenta'. Y con el correr del tiempo termina dándose cuenta de que no".

Pero Leal está conectada con Carrascosa por otro recuerdo: un encuentro casual en un ascensor. Sin saberlo compartía edificio con la madre del sospechoso, adonde él se refugió durante el escándalo por el asesinato de su mujer. María lo vio una segunda vez, pero en esta ocasión ya quedó flechada por la personalidad del viudo de María Marta. "Nos despedimos, salí (del ascensor), sentí que me había enamorado de Carrascosa".