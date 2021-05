“Okupas” llevará al mundo marginal argentino a Netflix

18/05/2021 - 21:05 Pura Vida

La miniserie argentina “Okupas”, que con su estreno en el 2000 marcó el inicio de las ficciones televisivas “marginales” y que en su caso retrató con una impronta honesta y muy propia el escenario de profundo deterioro social que dio paso a la crisis que estalló un año más tarde en la Argentina, llegará próximamente a Netflix.

Así lo confirmó @CheNetflix, la cuenta que el gigante del streaming posee en la red social Twitter para el público nacional, con un mensaje acompañado de un video de casi dos minutos en el que, a modo de tráiler, repasan algunas de las escenas y momentos icónicos de la tira dirigida por Bruno Stagnaro, acompañados por una banda sonora “nueva” compuesta por Santiago Barrionuevo, líder de la banda Él Mató a un Policía Motorizado.

En ocasión del 20 aniversario de “Okupas”, el también realizador de “Un gallo para Esculapio” (2017-2018) señaló que la historia que se narra en sus once episodios “lamentablemente sigue siendo absolutamente actual”.

“Era un momento en el que se percibía que de alguna manera íbamos a una especie de ruptura. Me hubiera gustado que 20 años después estuviéramos en otro contexto, y no en uno en el que esa sensación está tan presente de vuelta”, agregó. Además, en relación a la bisagra que significó la serie para las producciones que abordan las temáticas de los sectores marginados, Stagnaro consideró que “es cierto que en la tele es un registro que todavía no se había transitado y después se transitó hasta el hartazgo”.

“Involucró indagar en un lenguaje que todavía no estaba presente en la tele, pero que después, como todo en la tele, fue canibalizado, estandarizado y transformado en un mero producto. En su momento aportó bastante aire, pero en ese punto no siento que haya marcado un gran hito, porque lo que sucedió es que la misma maquinaria televisiva terminó fagocitando la posibilidad de explorar lenguajes nuevos”, señaló.

En la trama, un jovencísimo Rodrigo de la Serna encarnaba a Ricardo, un veinteañero encargado por un familiar del cuidado de una vieja casona porteña para evitar que fuera ocupada, pero acaba siendo él mismo y su grupo de amigos, interpretados por Ariel Staltari, Diego Alonso y Franco Tirri, quienes se convierten en los “ocupas”.

Con su poderoso y ya icónico testimonio de la época menemista y sus consecuencias sociales, la tira se alzó con tres premios Martín Fierro en su entrega del 2001 y contó con varias repeticiones en diferentes canales de las grillas nacionales.