Demi Lovato causó revuelo al asegurar que se identifica como género “no binario”

19/05/2021 - 11:01 Pura Vida

La estrella pop estadounidense Demi Lovato anunció hoy a través de sus redes sociales que, después de “mucha sanación” y “trabajo de autorreflexión”, se identificaba con el género no binario.

Además Lovato hizo saber que a partir de ahora adoptará los pronombres “they” y “them” (ellos/ellas), que funciona de manera similar a como los colectivos LGBTQ+ de habla castellana utilizan la terminación de los pronombres en “E”.

“Cada día nos levantamos, nos es dada una nueva oportunidad y chance de ser quienes queremos y deseamos. He pasado la mayor parte de mi vida desarrollándome frente a ustedes… vieron lo bueno, lo malo y todo lo de en medio”, se abrió la figura musical, a través de su cuenta de Twitter (@ddlovato).

El contenido del mensaje, acompañado de un breve video con Lovato hablando a cámara, fue replicado en el primer episodio de su nuevo podcast “4D With Demi Lovato”.

Today is a day I'm so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward