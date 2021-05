“Yo quiero un judío con plata porque los judíos ahorran”: los dichos de Mar Tarrés que la DAIA repudió enérgicamente

19/05/2021 - 21:19 Pura Vida

La comediante Mar Tarrés, participante de “La Academia” de “ShowMatch”, declaró que le gustaría tener de pareja a “un judío con plata”, tras lo cual la directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, Marisa Braylan, salió a repudiar los dichos de la humorista y la actitud del programa.

“Yo quiero un judío con plata. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora, ¿entendés?”. dijo Tarrés en plena transmisión a Marcelo Tinelli y sin que nadie dijera nada al respecto.

“Detrás de esto -sostuvo Braylan- no hay ignorancia, los nazis desataron el mayor genocidio de la historia y eran gente culta”, aseguró Braylan. Así, la dirigente de la entidad israelita, se manifestó sobre lo acontecido en la pantalla de eltrece: “Lo peligroso no es solo que haya pasado esto en un programa que lo ve tanta gente, sino que nadie haya frenado la situación al aire”.

Protagonista del stand up “Minas jodidas” y sobrina del chaqueño Palavecino, Tarrés es una humorista nacida en Salta y radicada en Córdoba.

Para Tarrés “ser judío no es un insulto”

A poco de conocerse el cuestionamiento que le hizo Marisa Brylan, directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, Tarrés compartió un comunicado “por si alguien se sintió ofendido”.

“Ser judío no es un insulto, significa gentilicio, al igual que podría haber dicho argentino, boliviano o alemán”, comenzó diciendo. “En ningún momento le falté el respeto a la comunidad judía. Es más, resalté que ellos saben ahorrar y en época de crisis son los que siempre tienen ahorros”, continuó su descargo.

“Y a los que me están diciendo “después te enojás cuando te dicen gorda” aclaró que jamás me enojé porque me digan gorda, dejen de inventar”, agregó.

Hacia el final de su mensaje, Tarrés dijo que gorda es lo que es, y es una “connotación física al igual que nadie se ofende porque le digan flaca”. “No me ofendo, me pueden decir gorda cuantas veces quieran, para mí es un orgullo ser quién soy”, concluyó.

Además, la humorista compartió un video hablándoles directamente a sus fans y dijo que “la gente se escandaliza por todo”.