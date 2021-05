''En terapia'' renueva protagonista y trama

22/05/2021 - 20:08 Pura Vida

La cuarta temporada de "In Treatment" (En terapia), la elogiada serie dramática acerca de un psicoanalista y las sesiones semanales con sus pacientes, llegará hoy a las 22 a la pantalla de la señal premium HBO con el estreno de un capítulo doble y con nueva protagonista.

Uzo Aduba, actriz estadounidense de raíces nigerianas multipremiada por su papel en la serie "Orange Is the New Black", reemplazará a Gabriel Byrne en una trama renovada.

Las primeras tres temporadas de la serie, emitidas originalmente entre 2008 y 2010, presentaban la historia de Paul, un analista de las afueras de Maryland, en tanto que esta nueva entrega reimagina la historia en la actualidad en Los Ángeles.

Aduba es la Dra. Brooke Taylor, una terapeuta observadora y empática, y la propuesta mostrará sus sesiones con un trío de pacientes que buscan transitar de la mejor manera posible una variedad de preocupaciones modernas, con la pandemia como telón de fondo.

Además, los dos primeros episodios podrán verse también en el resto de los canales de WarnerMedia en el segmento Hora H, que ofrece un vistazo de los capítulos estreno de las series de HBO en la semana siguiente: el martes a las 22 por Space, el miércoles a las 23 por Warner Channel, el jueves a la medianoche por Cinemax, el viernes a las 22 por TNT y el sábado a las 23 por TNT Series.