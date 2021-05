Con qué imagen de Alex se quedó Montenegro

23/05/2021 - 20:16 Pura Vida

Las emisiones de MasterChef Celebrity 2 aún permitirán ver la participación de Alex Caniggia una semana más, ya que el programa se graba con anticipación. Y mientras su desvinculación del certamen gastronómico de Telefé sigue generando comentarios, el exparticipante Hernán el “Loco” Montenegro, sorprendió con la mi‑ rada que tiene sobre quién es el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

“En la semana previa a empezar el certamen, hicimos la burbuja, con práctica de cocina, el día que llegué, Alex traía una caravana que parecía los Rolling Stones, y dije uy me tocó este pibe, le voy a dar un tortazo y entramos a la burbuja y me encontré con un pibe muy divino, muy culto, muy inteligente, brillante te diría, talentoso y muy respetuoso. Y empezamos a pegar onda, y él es muy particular como lo somos todos en realidad”, se sinceró el exbasquetbolista en el ciclo radial “Agarrate Catalina”.

Y sobre si hay favoritismo por parte del jurado (Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui) hacia algún participante aseguró: “Es un certamen durísimo, estresante, que tiene una edición que es increíble, que es el resultado que reciben los televidentes, es un programa divertido cuando sale al aire, antes de eso hay horas y horas de laburo, ahí no se regala nada”.