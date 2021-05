Agustín “Soy Rada” Aristarán: “Mi búsqueda es que se sientan diferentes”

23/05/2021 - 20:39 Pura Vida

El comediante, mago, actor y músico Agustín “Soy Rada” Aristarán, que el jueves estrenará “Serendipia”, en Netflix, contó que su búsqueda con el espectáculo es que al público “le pase algo y se sienta diferente”.

“No pretendo enseñar nada, sí que después de que lo vean les modifique algo, que es lo que yo busco cuando voy a ver algo, sentir que me hizo pensar y que me dejó picando algo”, dijo en diálogo con Télam sobre el número que comenzó a realizar en 2018, y que adaptó al contexto de pandemia con un rodaje en un teatro porteño sin audiencia en vivo.

“Serendipia”, cuyo título define aquellos hallazgos afortunados e inesperados que se producen de manera casual cuando una persona está buscando otros resultados, recorre anécdotas y sucesos de su vida que, desde la infancia, lo trajeron hasta su presente.

Sus recuerdos de la niñez sobre sus deseos navideños y el primer juego de magia que recibió de regalo, sus inicios en esa actividad, una bizarra visita al médico en su adolescencia, las personas a las que conoció y lo que creía que eran malas pasadas, e incluso sus miedos y ansiedades frente a la llegada de su hija, son los hilos conductores de esta narrativa.

““Serendipia” es una palabra mágica, cuando la descubrí y me la explicaron dije “claro, es cierto”, yo siempre busqué cosas y se me iban presentando otras hasta que las fui agarrando, y eso me cambió el rumbo todo el tiempo en la vida. Creo que eso está muy bueno, y me provocó muchas ganas de hacer un espectáculo contando esas cosas”.

¿Cómo te estás llevando con el formato virtual?

Hubo que acomodarse, sí considero que tengo un pe‑ queño handicap que es estar acostumbrado a hablar y a hacer comedia en las redes sociales o en streaming, en YouTube, así que sentí como algo bueno poder estar ha‑ ciéndolo y no sentirle tanto pánico. Al principio a muchos y a muchas les costó.