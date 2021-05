Morena Rial tiene muchas ganas de probarse en MasterChef Celebrity 3

26/05/2021 - 21:16 Pura Vida

Cuando la producción del certamen gastronómico de Telefé dejó conocer algunos nombres que se barajan para la tercera temporada, la hija de Jorge Rial, Morena aprovechó para confesar su deseo de sumarse a ese desafío.

"Me gustaría participar. Me parece súper divertido. Me gusta la competencia y me gusta ganar. Sé cocinar todo, así que no creo tener ningún problema", dijo "More", quien volvió hace poco a instalarse en Buenos Aires, luego de una estadía a prueba en Carlos Paz, Córdoba, adonde hizo temporada teatral de verano con la obra "La mentirita", junto a Iliana Calabró y un gran elenco.

Morena Rial ya tiene experiencia en realitys por su paso por el "Bailando 2019", pero sabe que la competencia de MasterChef es diferente. Si Alex Caniggia no hubiera resultado descalificado, ella hubiese apostado a que él ganaría. Además, la une un sentimiento de cariño por el mellizo de su amiga Charlotte. "Es súper divertido. Siempre tiene esa chispa que lo hace gracioso", dijo sobre Alex.