Tinelli espera que las imitaciones lo saquen a flote

26/05/2021 - 21:21 Pura Vida

A pesar de los casos positivos de coronavirus que se detectaron en el equipo de trabajo de ShowMatch, que incluyen a productores y bailarinas, y que ahora sumarían 15, la producción de Marcelo Tinelli decidió continuar con las grabaciones y espera que el debut de "PolitiChef", el próximo viernes, ayude de levantar el alicaído rating.

Lamentablemente los auspiciosos 20 puntos de arranque con los que debutó el show de Tinelli y el empate técnico con "MasterChef Celebrity" se fueron diluyendo con el correr de los programas, a punto tal que el certamen gastronómico de Telefe logró marcar una diferencia de 15 puntos el martes pasado (22.5 contra 6.1), mientras que "Doctor Milagro" se mantuvo siempre por encima de la marca del programa que conduce "el Cabezón".

Ante este panorama, Tinelli espera que el viernes dedicado al humor le devuelva la preferencia del público, aprovechando además la ausencia del reality de la cocina en la pantalla de enfrente.

"PolitiChef", una parodia de MasterChef, mostrará el ingreso de seis participantes, con Cristina (Fátima Flórez) a la cabeza. A ella la acompañarán Alberto (Freddy Villarreal), Axel (Iván Ramírez), Ginés (Milton Re), Larreta (Martín Bilik) y Diego Santilli (Juampi González). Todos recibirán sus delantales blancos y las recetas para cocinar, pero pueden ser poseedores del delantal gris, si andan mal, y del negro, si les fue horrible. Son los primeros, pero habrá más incorporaciones, incluida la de María Eugenia Vidal.

Mientras tanto, ante la multiplicación de casos de coronavirus en la productora LaFlia, Tinelli recurrió a su cuenta de Instagram para hacer su descargo. Y dejó en claro que ya se tomaron las medidas correspondientes, lo que en principio no incluiría el cese de las grabaciones del programa, para frenar la propagación. Además, señaló que los cuadros de Covid-19 no se dieron simultáneamente, sino que habían comenzado a aparecer incluso antes del debut.

"Queremos aclarar que los casos positivos de Covid-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire, y en cada caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendados", señaló el conductor.

Marcelo Tinelli había sido fuertemente cuestionado en las redes sociales por el megashow con el que abrió su 31ª temporada en la televisión, el cual involucró a más de 200 personas. "Hicimos cuadros en piso que no superaban nunca las 32 o 34 personas… Por eso grabamos sábado, domingo, lunes. Los presentes eran los que nos habían dicho que tenían que estar. No saben que tenemos un estudio sanitizado. Tenemos cuatro hisopados seguidos. Desde el sábado que nos estamos hisopando 156 personas. Puede dar un día negativo y ser un falso negativo, pero después negativo, negativo. Hay tres médicos en el piso y cuatro afuera. Un laboratorio y una carpa gigante para cuidarnos a todos. En los camarines no pueden entrar más de 3 o 4 personas", fue la respuesta ante la polémica.