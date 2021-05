29/05/2021 - 20:07 Pura Vida

Cuando yo juraba que el mundo era mi ciudad y mi país, no sabía que Julio Jaramillo era ecuatoriano, no sabía más allá de lo poco que yo podía entender ahí. Pero mi casa siempre fue expuesta a todos estos géneros musicales por mi familia y mis hermanos. Mis papás vienen de un pueblo pequeño que se llama Carolina del Príncipe, entonces siempre estábamos en contacto con estos sonidos. Para mí era mucho más familiar escuchar a Gardel o a los Visconti que escuchar Menudo. Hasta que llegué a la adolescencia, empecé a salir y a conocer el rock. Me volví loco con el metal y otro tipo de música. Pero en la infancia pasaba que eran esas películas de Gardel en blanco y negro o aprenderme todas las canciones de Lucho Gatica o los Panchos. Y la música tropical, porque en Colombia esa influencia de la música bailable, la salsa y el vallenato es indiscutible. Eso hizo parte de lo que era mi casa y la banda sonora de mi vida.