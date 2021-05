Juanes considera que Gardel fue fundamental en su formación

29/05/2021 - 20:13 Pura Vida

El cantante colombiano Juanes lanzó su disco "Origen", en el que toma canciones de la música folclórica de su país, de Carlos Gardel, Fito Páez y Juan Luis Guerra que influyeron en su formación musical cuando era un niño, y que está acompañado por un documental homónimo disponible en la plataforma Amazon Prime Video.

"Ese amor por la música que me inculcaron en casa, de mi hermano que era demasiado fan de Gardel, de Abel Visconti, de Los Chalchaleros, de Lucho Gatica, de los Panchos y, en fin, de la música colombiana por supuesto. Eso hizo click en mí, resonó en mí, y fue cuando me conecté con la guitarra y el canto a través de esas canciones populares", relató Juanes en charla con Télam sobre su primer acercamiento a la música.

El artista trabajó junto con el productor argentino Sebastián Krys y armó una selección de canciones que incluye temas de figuras de la música folclórica centroamericana como Joe Arroyo, Julio Jaramillo, Diomedes Díaz, Juan Luis Guerra y el mexicano Juan Gabriel. De Argentina, Juanes toma "Volver" de Gardel, una leyenda en el Medellín en el que nació el artista, y le da aires "beatlescos". Luego hace una versión bien negra de "El amor después del amor", de Fito Paéz.

Y la conversión de canciones rockeras a ritmos caribeños incluye a "Todo hombre es una historia", de la banda metalera colombiana Kraken; "Could You Be Loved", de Bob Marley; y "Nos dieron las diez" de Joaquín Sabina. En el documental, Juanes les pregunta a Páez, Guerra, Sabina y a Ziggy Marley qué significa el "Origen" para ellos y les hace escuchar sus versiones, para cruzar interesantes conceptos sobre la canción latina.

¿Los orígenes que abordan el disco y el documental remiten a lo que escuchabas cuando eras muy niño, o cuando ya habías decidido inclinarte por la música?

En mi caso el origen va hacia la infancia, literal, y en este álbum es como ese recorrido de madurar hacia la infancia, recordar la esencia real de mi familia, de mi casa, de la música que escuchábamos. Obviamente, es todo alrededor de la música. Por eso Gardel es fundamental, Julio Jaramillo, Fito Páez más en la etapa de la adolescencia del rock en español, Juan Luis Guerra, Diomedes; me acompañaron a lo largo de todo el camino de la vida. Pero el origen va al principio, claro, a mis padres, ese amor por la música que me inculcaron en casa, de mi hermano.