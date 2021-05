Susana celebró la caída de su viejo enemigo, Rial

29/05/2021 - 20:26 Pura Vida

"Todo llega", escribió Susana Giménez en Twitter al enterarse que su sempiterno enemigo, Jorge Rial, había renunciado a su programa "TV Nostra", a solo dos meses del debut. "Es una decisión absolutamente personal que tomé, solita mi alma. Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora. A veces uno piensa que sabe lo que el otro quiere y la verdad es que no es éste el caso... Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué. Mis compañeros se enteraron hoy, a las seis de la tarde", dijo Rial, por no lograr los resultados deseados con el ciclo. "Podría poner mil excusas, pero no hay", añadió.

Haciéndose eco del anuncio y creyendo que estaba hablando con alguien, según reza el tuit de una persona llamada Marce, Susana comentó sobre el levantamiento de TV Nostra. "La vi, la vi, que chocó la Ferrari. Todo llega. Beso enorme, Marce, querida", escribió por error, de modo público, Susana Giménez en Twitter. Al ser advertida de que su mensaje estaba impactando en Twitter, la conductora rápidamente lo eliminó, pero ya era tarde.