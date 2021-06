En plena pandemia, Ricardo Montaner propone tener fe

01/06/2021 - 21:35 Pura Vida

Ricardo Montaner lleva más de cuatro décadas cantándole al amor, y en medio de la pandemia que azota a la humanidad, aprovechó esta atmósfera introspectiva que ha envuelto a los seres humanos y la pausa a la que obligó la pandemia de coronavirus, para lanzar “Fe”, un álbum dedicado de punta a punta a Dios, con el que busca tocar las almas de quienes aún no conocen al “hacedor de todo”.

Durante la conferencia internacional, desde Nueva York, de la que EL LIBERAL participó es‑ pecialmente invitado, Montaner reveló que “este disco se lo debía a Dios, y a mí también porque a lo largo de toda mi carrera no había hecho el espacio que se merecía quien es el hacedor de mi carrera y de mí mismo. Cómo es posible, que yo le hiciera canciones de amor a los seres humanos y no hiciera un álbum lleno de amor para quien creó a todos los seres humanos! Siento que de alguna manera que estoy revirtiendo o entregando de regreso a Dios tantas cosas que me ha dado”.

Entre las 11 canciones que componen el álbum, algunas de ellas compuestas junto a sus hijos Ricky y Mau Montaner y su yerno Camilo, se destacan “Dios así lo quiso”, que canta junto a Juan Luis Guerra y que desde su estreno co‑ mo sencillo ya lleva más de 20 millones de re‑ producciones; y “Amén”, que cantó al lado de su familia y que solamente en YouTube fue es‑ cuchada por más de 152 millones de personas.

¿La fe te acompañó siempre?

Desde chiquito, a mí me gustaba ir con mi guitarra a instituciones adonde había niños con capacidades especiales. Sentía que Dios me hacía que fuera a esos lugares. Mis amigos preferían ir a jugar al baseball o al fútbol y yo iba por las tardes a un lugar en Maracaibo de‑ dicado a niños con síndrome de Down, y cada vez que iba para allá y jugaba con ellos, yo sen‑ tía que Dios me ponía a hacer una labor allí. Además, de chiquito tenía la costumbre de ir a la iglesia con mi mamá. Fue una especie de evolución el interés por averiguar un poco más de Dios, hasta que un día me di cuenta de que no tenía nada que averiguar, que la fe es algo como cerrar los ojos y dejarte llevar, porque sabes que vas en confianza. Después, ver a un niño enfermo en Uruguay, adonde fui a cantar en el Estadio Centenario, me tocó el corazón y me quise acercar más. Cuando regresé a Ve‑ nezuela, le pedí a Marlene (su esposa) que me ayudara a ver cómo podía entregar mi corazón a Dios. Mi hijo Mau va a cumplir 28 años, y hace 28 años que entregué mi corazón a Jesús.

Tu álbum llega en un momento en el que se necesita volver a creer...

Nació en época de pandemia. Siento que es un canto de esperanza. Esta pandemia, si hay algo que nos ha enseñado es a darnos cuenta de que nosotros no tenemos el control remoto de la vida y que el control lo debe tener Dios; que es imposible seguir transitando la vida pensando que no hay un autor de la creación misma, o con una bandera que dice “yo no creo en nada”. Después de un año y medio de este trance que se hace interminable, porque sales de una y entras en otra, con gente cercana que se va yendo, es como una eterna agonía, y sin lugar a dudas, Dios es el único que nos puede sacar de esto. Él renueva su misericordia todos los días por la gente. Por eso le creo.

En pandemia se ha instituido la frase ‘De esta vamos a salir mejores’, ¿tienes fe con respecto a eso?

Yo pienso que vamos a salir mejores y peores, porque en situaciones como éstas es donde se ve el talante del ser humano, se ve de qué esta hecho el ser humano. Y el salir mejores depende del interés individual, pero hay maneras de salir mejores cuando nos juntamos con el mismo propósito. Y como comunidad nos hemos visto afectados por igual, y la idea es que cuando la solución emerge, salga por igual en beneficio para toda la humanidad. Espero que las cosas se balanceen, y que si bien hay países que tienen vacunas de sobra, cada país pueda tener lo suyo sin estar menguado en su posibilidad de atender las necesidades del pueblo.

Entre los 11 temas, hay una sorpresa

Además del estreno de su disco, Montaner se prepara para el primer concierto que dará al lado de su familia: Evaluna, Mau y Ricky y Camilo donde cantarán sus éxitos por primera y única ocasión en Santo Domingo (Rep. Dominicana), anunciado para el sábado 12 de junio. Será un evento que se transmitirá también por streaming.

Si bien Montaner siempre ha estado acompañado por su familia, en los últimos años, esa dinámica se ha hecho más evidente. A punto tal que uno de los tracks de su nuevo álbum está cantado por su hija Evaluna y no por él, lo que él mismo dice que la gente lo recibirá como algo nuevo, extraño.

“Es una versión de la “Gloria de Dios” que la hice con la filarmónica de Praga, es un arreglo hermosísimo en el que la tengo de invitada a Evaluna. Es la única que canta ese track. Entonces, la gente se sorprenderá mucho al encontrar una canción adonde el cantante, no canta. Es una canción que conocen todos y me pareció muy bonito dar espacio a una versión adonde yo no apareciera y que fuera Evaluna la que hiciera algo que ella creyera que podría gustarle a Dios”, contó Ricardo en la conferencia de la que participó EL LIBERAL, vía zoom.

¿Los discos de fe pueden ser comerciales?

Yo no lo sé. Quizás no sea lo que me ha movilizado para hacer este álbum. Estoy en un momento de mi carrera en donde ciertas cosas puedo hacer sin necesidad de pensar qué tanto puedo vender con una cosa así. Lo que sí pienso es que la música que te acerca a Dios, la gente la busca, sobre todo en esta época, porque necesita un desahogo, anclar a algo que le dé fuerza.

¿Has visualizado este disco como una lista de temas para ceremonias religiosas?

Ha sucedido con “Amén”, ha sido versionado en muchas iglesias en Iberoamérica, y nosotros hemos colaborado con algunas instituciones enviándoles partes de las pistas para que los ministerios de música lo puedan tocar. Estas canciones son cantos de alabanza y oración así que pueden ser interpretadas en las iglesias, si les gustan.