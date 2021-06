El mundo del trap se moviliza por Londra

01/06/2021 - 21:44 Pura Vida

La aparición de unas imágenes de la ascendente cantante de música urbana María Becerra junto a “Ovy On The Drums” sacudió a los fans de Paulo Londra, quienes la tildaron de “traidora” y volvieron a pedir que el sello discográfico Big Ligs, integrado por “Ovy” y manejado por Kristoman liberen al intérprete cordobés, quien en el pasado hizo pública la traba contractual que le impide seguir sacando música.

Al pedido de los fans se le unieron otras dos figuras argentinas, Nicki Nicole y Duki, quien si bien tuvo duras expresiones contra el sello, manifestó que nadie puede juzgar a Becerra, porque son sus decisiones. Lo que el público le reprocha a la joven es que habiendo apoyado con sus tuits la batalla legal de Londra contra el sello musical, ella se haya “asociado” a esa firma para producir una canción.

“Mi intención no es estar metida en quilombos contractuales, discográficos o de managers. Entien‑ do que la situación se haya malinterpretado pero sim‑ plemente fui a hacer mi trabajo. Fui al estudio a grabar con un artista y un productor una de las 20 canciones que hice en mi viaje. Al igual que con otros 15 productores. No me es‑ toy asociando ni firmando con ninguna empresa ni con nadie. Fui a hacer música, nada más”, dijo María Becerra en su defensa, en las redes.