Conmoción por la muerte de Agustina Fontela, semifinalista de Bake Off 2020

03/06/2021 - 09:24 Pura Vida

En horas de la madrugada de este jueves, falleció Agustina Fontela, exparticipante de Bake Off Argentina 2020, que se hizo conocida por su elección de la pastelería, por sobre su carrera de abogada. Se había contagiado de coronavirus y algunas complicaciones terminaron desencadenando su fallecimiento.

Agustina tenía 31 años y durante su participación en el certamen promocionó siempre su ciudad San Antonio Oeste, desde donde había sido trasladada a Viedma, por una neumonía bilateral.

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, había contado en una de las emisiones del reality show, en el que llegó a la semifinal.

Tras confirmar la noticia, su familia dijo que sus restos serán trasladados al Parque de Paz para ser cremados.