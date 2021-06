Inés Estévez, la actriz que se afianza en la escena del jazz argentino

03/06/2021 - 21:21 Pura Vida

La actriz y cantante Inés Estévez, quien desde hace seis años viene construyendo un camino propio dentro de la escena del jazz argentino, presentará hoy un concierto íntimo junto al pianista Mariano Agustoni en Buenos Aires, donde abordará un repertorio variado haciendo eje en los inicios del género, "volviendo a la canción pura".

"La actuación y la música ya son dos disciplinas que van a convivir siempre en mí, no estoy dispuesta a dejar ninguna de las dos", afirmó Estévez. "Son 35 años de actuación contra seis años en la música, una nueva carrera que conlleva mucha pasión y a la vez ciertos temores que quizás con la actuación no atravieso porque en ese terreno me siento mucho más confiada". Acerca de este concierto, la versátil intérprete, dueña de una voz dulce y cálida, expresó: "Es una experiencia divina, ahora estamos modificando el repertorio y ampliándolo, se arma una cosa muy íntima con la gente, a la que invito a veces a elegir juntos, entre un par de temas, de géneros o un par de ritmos, se arma algo lindo".