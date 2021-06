Los santiagueños no querrán perderse "La Voz Argentina"

04/06/2021 - 20:05 Pura Vida

Cuando MasterChef Celebrity se despida de la pantalla de Telefé, una nueva edición de "La Voz Argentina" entrará en acción, y para que el rating acompañe a este show, tanto como está sucediendo con el certamen gastronómico, la producción eligió un jurado prometedor que marcará el debut, en las sillas giratorias, de Lali Espósito, Ricky y Mau, los hijos de Ricardo Montaner, quien volverá a ser parte de este programa junto a Soledad Pastorutti.

Y los santiagueños tendrán no solo esos motivos para no perderse este show, sino que entre las voces que se fueron a probar al reality hay una con tonada de la "Madre de Ciudades".

Aún no hay fecha específica para su salida al aire, pero no será lejos de la final de MasterChef, y para adelantar novedades, la influencer Stefi Roitman, host digital de "La voz argentina", novia de Ricky Montaner, visitará hoy "PH: Podemos Hablar", el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff y que llega a Santiago del Estero por Canal 7.

"Se viene La Voz Argentina y voy a ser la encargada de contarte todo lo que no se ve en el programa, en el aire. Alta producción se mandaron para las promos. Hay tremendos coaches. Se vienen muchas sorpresas, hay mucho talento y emoción. Además, los coaches son muy graciosos. Es un formato que a mí me fascina y este año se viene muy fuerte", adelantó Stefi durante su visita al programa de Verónica Lozano.

Y agregó sobre lo que significa trabajar junto a su novio y su suegro. "A mí me fascina trabajar en familia. Sé que no es para todos, pero a mí me encanta. También está bueno separarse. Los chicos tienen giras y no nos vemos por dos semanas y está bueno extrañarse también. Pero estar juntos es una manera de demostrarse amor también en el trabajo".

Las grabaciones del show de talentos comenzaron en marzo y en redes sociales se pudieron ver algunas imágenes que muestran una puesta en escena similar a la que se dio años atrás, con algunos cambios -por supuesto- debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus que acecha a la Argentina y al mundo. En ese sentido, en esta edición del certamen no habrá tribunas.

Aunque el show aún no salió al aire, se sabe que parte de las grabaciones ya finalizaron y que eso le permitió a Lali emprender una viaje a Miami, adonde está compartiendo días junto a colegas como Nicki Nicole, Bizarrap y Duki, con quienes podría llegar a sorprender en alguna colaboración. La actriz debe regresar porque hay partes de "La Voz Argentina", que se emiten en vivo.