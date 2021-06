Santiago Alvarado suma su talento a la música urbana

06/06/2021 - 20:41 Pura Vida

Cuando se dio cuenta de que la música iba a ser su compañera de vida y su fuente de trabajo, Santiago Alvarado decidió emigrar a Buenos Aires para tentar nuevas oportunidades. Y su intuición no lo defraudó. Aquel paso le permitió trabajar con artistas como Axel, y más tarde con Diego Torres, con quien mantiene la relación laboral.

Pero la vida suele tener preparadas sorpresas que uno no espera. Aprovechando el parate que impuso en la industria del espectáculo la pandemia de coronavirus, resolvió tomarse unas vacaciones y viajar a Miami, una ciudad que siempre miró como un espacio de “puertas abiertas” para su música.

Allí hizo contacto con los traperos del momento, Lit Killah, Nickie Nicole, Bizarrap, y hasta Duki. Con los tres primeros surgió una colaboración que pronto se escuchará en todas las plataformas. Y quien lo delató fue Lali Espósito, quien llegó al estudio adonde el santiagueño estaba con los referentes argentinos de la música urbana tocando el violín, lo grabó y lo compartió en su perfil.

“La vida y la música me llevan por caminos que a veces uno no lo espera; en este caso compartiendo con estos increíbles artistas de este género del trap que era impensado para mí porque no venía haciendo eso. Sin embargo, conocí a Bizarrap y de ahí nos pusimos a hacer cosas en el estudio, a generar canciones, beats y a tener buena química. Los conocía de nom‑ bre porque suenan todo el tiempo en todos lados. Disfruto de ellos, y estoy muy contento de ver cómo se llevan entre ellos, Duki, Nicki, el resto, son como hermanos y me gusta mucho trabajar así, con gente que tiene muy buena onda. Estoy contento de estar trabajando en este nuevo género. Muchas cosas no puedo contar”, dijo “Santi” a EL LIBERAL a través de una entrevista vía Zoom.

¿Cómo llegaste a ellos?

Llegué a través de la gente que trabaja con ellos y que a su vez trabajó conmigo mucho tiempo atrás, incluso de la época de Axel, cuando conocí a sus mánagers; y ahora que vi‑ ne de visita a Miami nos juntamos, y se fueron dando esas casualidades lindas.

¿Qué tiene el trap que gusta tanto?

A mí me gusta la música. Te diría que para mí no hay géneros. En un trap puedes poner cosas folclóricas, cosas de la India, étnicas... La música es así. Creo que hacemos mal en di‑ vidir géneros. Si bien es una manera de etique‑ tarlos, solo son maneras de expresarse. Yo no estaba tan metido en este género, y cuando trabajas con ellos descubres la increíble la cre‑ atividad que tienen. También estoy aprendien‑ do. Siempre me ha pasado de tocar con refe‑ rentes de los géneros, desde el folclore con Carlos Carabajal, pop con Axel, con Diego To‑ rres, y en eso me siento un privilegiado, porque al tocar esos géneros con artistas referentes uno aprende.

¿Qué rescatas del trap?

Estoy aprendiendo cómo es el estilo en ge‑ neral, cómo se manejan; son diferentes códigos por así decirlo, diferentes maneras de hacerlo. Yo voy aportando, desde mi lugar, con los de‑ más géneros que he trabajado, intentando ha‑ cer esa fusión.

Luego del dueto con Leo Dan nació nuevo trabajo

Mientras comienza a incursionar en el trap, Santiago Alvarado continúa desarrollando un trabajo junto al exitoso santiagueño Leo Dan, y acompaña como sesionista a Diego Torres en sus shows.

“Con Leo Dan estamos haciendo un buen proyecto, especial. En diciembre del año pasado estrené Leñita y Fuego, con su colaboración y estoy súper contento por las repercusiones. Leo es uno de mis máximos referentes, exponentes. Aprendo mucho de hablar con él, estar con él. Es una persona con tanta trayectoria, y sin embargo con una gran humildad que aceptó grabar una de mis canciones”, dijo el músico santiagueño.

La grabación de ese nuevo material que pre‑ para con Leo Dan quedó paralizado por el problema de salud que tuvo el intérprete de Estación Atamisqui, “pero, por suerte, ya lo superó y pronto volveremos al trabajo”, dijo sin develar de qué se trata. Leo viene de un gran éxito con “Celebrando a la leyenda”, su disco de 2018, junto a voces internacionales.

Su carrera como solista quedó en “stand by”

A Santiago Alvarado no le faltan canciones, pero sí tiempo para dedicarse de lleno a sus creaciones. Después de sor‑ prender con letras propias como “Te cuido de cerca” que lanzó a dúo con Paolo Ragone, una de las voces de “Destino San Javier”; “Leñita y Fuego” con Leo Dan, y “Si alguna noche tú”, el santiagueño frenó la producción.

“Surgieron tantas co‑ sas que me cuesta en‑ contrar un espacio para dedicarme a mi disco. Además, siempre que es‑ cucho las canciones que ya grabé descubro qué nuevas cosas podría aportarle”, comentó Alva‑ rado y admitió que es muy perfeccionista, y que eso a veces le juega en con‑ tra. “No quiero desaten‑ der mi carrera como so‑ lista. Sé que quienes me acompañan desde que tocaba con Axel esperan otra canción”, dijo.