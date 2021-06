La vida de Sofía Pachano dio un giro tras el reality

07/06/2021 - 20:10 Pura Vida

La actriz, bailarina y flamante conductora Sofía Pachano, que desde febrero se sumó a "Cocineros argentinos" destacó que "gracias al feminismo disfrutar de la comida está dejando de ser un placer culposo".

"Argentina es un país muy estético, siempre se priorizó eso por sobre la salud, pero creo que en estos últimos años que hay más información y una bajada feminista, eso está empezando a cambiar", dijo Pachano, de 32 años, a Télam.

Aunque pisó un escenario por primera vez a los 5 años junto a sus padres Aníbal Pachano y Ana Sans y desde entonces no paró, Sofía Pachano también estudió gastronomía. Pero esa faceta desconocida se popularizó recién el año pasado en "Masterchef Celebrity" (Telefe).

El reality gastronómico donde se mostró como una avezada cocinera fue el puntapié para su desembarco en la decimotercera temporada del ciclo de la TV Pública, junto a Juan Braceli y Juan Ferrara.

"En un mes hacemos 20 recetas y cuando entré les advertí a todos: ´Miren que en un mes agoto mis caballitos de batalla y después no sé´, pero vamos investigando, probando cosas, estoy aprendiendo mucho", contó.

Bajo la premisa de que "cualquiera puede cocinar", el envío que va de lunes a viernes de 13.30 a 16 ya lleva más de 3000 episodios.

"Es un programa de referencia: cuando buscás una receta en Google las primeras que aparecen son las de "Cocineros..." y que sea un programa que va por la TV Pública hace que cualquier persona con una papa y una antena pueda vernos", resaltó.

Y sobre la conducción dijo: "Es positivo porque es una conducción diaria, que nunca había hecho. Estoy aprendiendo muchísimo porque el vivo es difícil: si te mandaste una, quedó. Tiene algo muy lindo la TV Pública y es que no está pendiente del rating, tenés un aire que en otros canales es más complejo porque están viendo todo el tiempo el minuto a minuto y acá no es un peso para los conductores".

¿Con este nuevo rol sentís que cambió tu responsabilidad por estar al frente de una cámara?

Sí. Para mi es importante porque ya no comemos como antes. Hay otra información, se sabe qué alimentos son buenos para la salud y cuáles no, y después existe la línea de los permitidos. Sabés que si comés vacío con papas fritas a caballo todo el tiempo posiblemente te traiga problemas. La responsabilidad que tenemos es desde ese lado. Los primeros años de "Cocineros..." todo era más opulento, bizcochuelos de mil huevos, y yo por lo menos en mis recetas, tengo eso muy presente porque va con mi filosofía en los últimos años y me parece hipócrita hacer una cosa si pienso otra. Y eso es una lucha constante. Y también está nuestro nutricionista, Diego Sívori, al que le consulto un montón de cosas.