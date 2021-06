Fuertísima discusión entre Pampita y Charlotte en La Academia: "Después miralo bien y vas a ver que tratás mal a la gente"

08/06/2021 - 08:33 Pura Vida

Charlotte Caniggia se presentó anoche en La Academia luego de los durísimos posteos que realizó en sus redes sociales acusando al jurado de denigrarla y de ser "una mierda".

La hija de Mariana Nannis imitó a Amy Winehouse y no le fue para nada bien. Ángel de Brito se limitó a ponerle un seis, pero Pampita no dejó pasar las gravísimas acusaciones de Charlotte y se armó un enfrentamiento como hace tiempos no se veía.

“Siempre es mejor decir todo de una, sacarlo de adentro y hablar en persona, no decir cosas tanto tiempo después. Me la re banco si me lo decís en la cara, no tengo nada que ocultar. Somos dos mujeres de mucho carácter”, comenzó Pampita tras la advertencia de Marcelo a Charlotte.

“No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando en nada", dijo Pampita, furiosa contra la mediática que tuvo un breve paso como panelista en su programa.

"Yo me banco, pero hay maneras de decir las cosas”, continuó Charlotte que de inmediato le pidió "que le ponga la nota y chau".

Jimena Barón y Hernán Piquín también se mostraron dolidos con las acusaciones de Charlotte en su contra, por lo cual puntuaron bajo a Charlotte.

“No pido más nada. Sólo que me traten bien”, dijo la participante antes de irse.