El milagro de la Cordillera de los Andes, en primera persona

"Predestinados a morir" es el capítulo de "Inexplicable Latinoamérica" que History estrenará este sábado 12, a las 22.45. Con la conducción de John Leguizamo, en este episodio se dará luz, a casi un año de cumplirse 50 de su suceso, al Milagro en los Andes, ocurrido en 1972, que cuenta la dramática historia de un equipo de rugby en la Cordillera de Los Andes tras un accidente en el avión en el que viajaban.

En una conferencia de prensa virtual realizada ayer con medios latinoamericanos, donde estuvo EL LIBERAL, tres de sus sobrevivientes de la tragedia y el milagro de Los Andes relataron su experiencia. Ellos fueron Carlos Páez, Gustavo Zerbino y José Luis Inciarte. Allí, ante de la rueda de prensa, respondieron a preguntas realizadas por Jorge Luis Sucksdorf, guionista de la serie.

¿Durante esos 73 días sintieron alguna fuerza distinta que estuvo con ustedes y los ayudó, llámese Dios o como lo quieran llamar?

CARLOS PÁEZ: Muchos le llaman El Milagro de los Andes. Yo creo que el milagro es el hombre como está hecho capaz de adaptarse a estas situaciones. Creo que Dios, como decía El Mercurio (diario) de Chile en aquel momento cuando aparecimos, tituló que Dios era el copiloto porque Dios fue parte de esta historia, pero no resolvió la historia. O sea, milagro hubiera sido si aparecíamos los 45 vivos después de setenta días. Eso hubiera sido milagro. Milagro es el hombre como es capaz con los recursos que te da Dios de poderlo poner en consecuencia para salir adelante. O sea, Dios fue parte de la historia, fue el copiloto de la historia. O sea, el milagro es el hombre para mí.

GUSTAVO ZERBINO: El protagonista, en todo momento, ahí fue la vida, luchar para sobrevivir un minuto más. Le rezábamos todas las noches a la Virgen para pedirle fuerza y para no dormirnos. Muchas veces nos rebelamos a la Virgen o a Dios. Yo lo mandé a la m…Después me di cuenta, cuando trepaba la montaña, después que lo había p… el día anterior que Dios estaba dentro mío. Nosotros no le pedimos a Dios que traiga los helicópteros. Parrado y Canessa cruzaron la Cordillera a pie durante diez días con el mazo dando y a Dios rogando. La fuerza más grande que existe es el amor.