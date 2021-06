Carlos Páez: ''Si hay algo inexplicable es la historia nuestra''

08/06/2021 - 21:58 Pura Vida

"Si hay algo inexplicable es la historia nuestra", aseguró Carlos Páez. "Lo inexplicable es que después de 48 años que han pasado de esta historia y sigue tan vigente, es que se han hecho nueve documentales, 26 libros escritos y tres películas. En este momento hay tres películas en curso. Se sigue hablando del tema después de 48 años", remarcó. "¿Sabes por qué es inexplicable? Porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común. No éramos gente superdotada, que sabíamos del frío, que sabíamos de la nieve, que sabíamos de supervivencia. Éramos chicos del común. Es más, yo con 18 años en aquel momento hasta niñera tenía y no servía para nada. Era mucho más inexplicable todavía que gente que no conocía lo que era el frío, lo que era pasársela mal, pudiéramos sobrevivir 70 días. Es un tiempo donde vos ves la capacidad del ser humano de poder evolucionar, transformarse y salir adelante, que es de eso lo que se trata esta historia". enfatizó.