''MásterChef'' llevó al "loco" al psiquiatra

11/06/2021 - 00:14 Pura Vida

Durante su paso por el reality de Telefé, el exbasquetbolista Hernán "Loco" Montenegro solía mostrar una tensión contenida, sobre todo en el momento de las devoluciones del jurado, y por lo que contó en el programa de Alejandro Fantino, en "MásterChef Celebrity" vivió una fuerte presión, que lo llevó al psiquiatra.

"Yo me clavé ocho semanas, porque me di cuenta cómo era el juego... Es una masacradora. Hablé con Boy Olmi (concursante de la primera temporada) del sufrimiento. Yo terminé con ataques de pánico y hoy estoy con psiquiatra. Terminé mal por la presión", dijo sobre el ciclo que conduce Santiago del Moro. Y agregó: "¿Sabés qué pasa? Te ve media Argentina. Estás cocinando delante de tres cocineros internacionales. Cuando te cortan el cogote, te cortan el cogote. Es un juego hermoso, te hace pasar por todos los estadíos". Cuando le tocó competir en After Hour, el segmento digital del programa, adonde enfrenta a los eliminados se sintió aliviado cuando Carmen Barbieri le ganó.