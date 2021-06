''Pequeña Victoria'' traerá nuevas historias

11/06/2021 - 00:19 Pura Vida

La serie "Pequeña Victoria" que cosechó un gran éxito en Telefé dio origen a una ficción derivada de esta historia que este año se estrenará por Amazon Prime Time y también por el canal de las pelotitas, aunque aún no hay fecha prevista. Por lo pronto, el elenco ya concluyó con las grabaciones, según lo comentó Julieta Díaz, una de sus protagonistas, quien agradeció el hecho de haber podido trabajar, con todos los protocolos, durante la pandemia de coronavirus.

"Hubo algunos contagios, pero se manejó muy bien y fueron muy pocos. Estuvimos tres meses grabando, con muchas complejidades, pero se puede trabajar, se puede hacer", dijo en una entrevista radial con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Y agregó: "Por supuesto cuando el Estado ve una alarma y nos manda a todos a guardarnos, hay que hacerlo. Pero poder se puede hacer, es un poco incómodo, uno tiene temor y no sabe, pero es complejo. Desde la producción es muy complejo, es muy caro, hay que tener mucha logística".

Por otra parte, la actriz aclaró que si bien hay parte del elenco de "Pequeña Victoria", esta nueva entrega es un spin-off. "Es una serie desprendida de otra serie, no es la segunda temporada, porque fue una tira en Telefé. Esto sale capítulo a capítulo por Telefé, pero la segunda temporada sale en Amazon. No hay fecha de estreno y no sé cómo se va a dar", adelantó.

Mariana Genesio y Natalie Pérez, junto a Facundo Arana, Alan Sabbagh, Juan Leyrado, Miriam Odorico, Lola Loyacono y Joaquín Rescigno, además de Julieta Díaz rodaron la nueva historia, que tal como precisó la actriz, "como pasan varios años, es otro momento en la vida de ellas y de Victoria. Cambiaron las historias, cambió el elenco, se agregan muchas historias".