Matisse lanzó “Malo” y quiere un argentino en el próximo single

11/06/2021 - 20:50 Pura Vida

La historia de alguien "Malo" para las relaciones reunió al grupo ícono de México, "Matisse" con el dúo de súper estrellas latinas Mau & Ricky, en plena pandemia. Y mientras disfrutan de las repercusiones de este single, Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles ya trabajan en una nueva canción, la que quieren compartir con un artista argentino, después de la experiencia virtual que tuvieron con Abel Pintos, en "El viaje de Matisse", el proyecto de vivos con el que el grupo "visitó" distintos países. A la Argentina tenían planeado venir. Lo harán cuando regresen los shows presenciales.

¿Cómo nació "Malo" y por qué la elección de Mau y Ricky para esa canción?

Pablo Preciado: La colaboración se dio de una forma muy natural. Es una colaboración que nosotros buscamos. Les escribimos para ver si tenían tiempo disponible para juntarnos a escribir. Quedamos a Miami. Ese día nos juntamos, ese día escribimos la canción los cinco juntos, grabamos las voces y prácticamente decidimos cuándo iba salir la canción. Eso fue por allá de marzo. Es una canción que habla de esta sensación de esta persona en la pareja que se siente el malo de la relación, que está fallando en la relación y que tiene como una sensación de culpa que lo lleva a decir "sé que no te merezco, sé que no soy bueno para ti, que sos buena para mí, pero te amo y quiero estar contigo". Mau y Ricky son personas increíbles y con mucho talento, además de tener un corazón inmenso. Es un agasajo para nosotros presentar "Malo" con ellos.

¿Ya venían pensando en la temática como para que naciera tan rápido?

Melissa Robles: Román traía ya esta idea cuando nos sentamos todos a platicar de qué íbamos a componer. Román dijo se me ocurre que podríamos hacer una canción que sea una advertencia de "no te enamores de mi porque no te va a ir bien". De ahí comenzamos a desbaratar el tema. Pensamos que ese alguien podría mentir y hacerse el perfecto o el que nunca ha echo nada malo y que nada pasó, o podría ser honesto. Preferimos el costado de la honestidad, del que dice oye a veces no soy tan bueno, soy tan lindo, y quiero advertirte que quizás no va ya a llegar a tiempo a pedirte perdón... y de eso va la canción.

Y Román Torres agregó sobre la composición, ya junto al dúo venezolano: "Empezamos con una frase sobre alguien a quien sería mejor alejar. Iniciamos con las guitarras y de pronto ya teníamos armada la canción. Fue mágico poder escribirla como a la antigua, sin beat ni nada".

Tiempo de pandemia y de colaboraciones...

Román Torres: "Al principio como todo el mundo fue entender lo que estaba sucediendo. Fue ver qué estaba pasando y a partir de ahí, volcarnos a hacer música nueva, a sacar canciones porque no podemos estar presentes en los escenarios y era una fórmula para liberar la creatividad. Se prestaba para sacar música y buscar nuevas formas de mantener a la gente que te escucha enganchada contigo".

¿Qué sonidos trae "Malo"?

Pablo Preciado: "Es una canción que tiene esos tintes urbanos, esas bases rítmicas, en realidad, y también intentamos hacerla medio balada para que se sintiera como una slow balad de los 90. La empezamos a escribir con una guitarra y ese sentimiento de balada se traduce en la melodía del inicio. Juega muy bien también con el pop y a nosotros nos gusta mucho.

El público también aprobó la sociedad del trío mexicano y el dúo venezolano.