Laurita Fernández se pone al frente de las divorciadas

La actriz y bailarina Laurita Fernández conducirá a partir mañana, a las 16, en El Trece, "El club de las divorciadas", un "talk-show" que contará con 9 participantes mujeres que "compartirán historias de vida, de separaciones e historias de pareja", y cuyo fin será dar contención y herramientas para afrontar los problemas.

"Acepté la propuesta porque es un formato distinto al que venía haciendo en el 'Cantando 2020' o en 'Combate' (elnueve) y porque es un ciclo que quiere dar servicio e información; me parece buenísimo que en este momento del país y del mundo exista un espacio en la tele que quiera ayudar, encima a mujeres, lo cual no quiere decir que vamos a hablar mal de los hombres, no se busca señalar ni buscar culpables de nada, sino encontrar soluciones a los problemas que se plantean", apuntó Laurita a Télam.

La sexóloga Alessandra Rampolla, el psicólogo Gabriel Cartaña, la abogada Viviana Koffma y el especialista en temas de familia y pareja Marcelo Ceberio acompañarán a las participantes en su problemática.

"Ellos ayudarán a encontrarle la vuelta a los problemas y se encargarán de llenarnos de herramientas para ver qué hacer con esas cuestiones que a veces uno no sabe para donde disparar", dijo Laurita.

Además las participantes estarán receptivas al público "En el ciclo se debatirá sobre asuntos y situaciones con las que tanto la gente desde su casa -que podrá participar desde sus redes sociales- como las participantes, se sentirán reflejados", contó.

Y agregó: "Se van a hablar sobre temáticas muy comunes y que estamos atravesando o nos van a atravesar en algún momento".