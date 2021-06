“Mey” Scápola le encontró la vuelta a la virtualidad

17/06/2021 - 20:19 Pura Vida

La apertura de los teatros, cines y salas de espectáculos renovó el optimismo de los artistas argentinos quienes, en tiempos de confinamiento como consecuencia del coronavirus, han tenido que reinventarse. La actriz argentina, Mercedes Scápola, es una de ellas.

“Mey”, como todos la conocen, está analizando reponer “Desnudos”, la exitosa obra teatral que hizo temporada en Mar del Plata. Además, aguarda con expectativas el estreno, en televisión, de “Los Protectores”, serie protagonizada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y Andrés Parra.

Mientras, en julio, coordinará un ciclo de clases online denominada “Teatro: dirección y dramaturgia”, organizado por el Espacio Potencia, de Buenos Aires y con la participación de tres maestros: Claudio Talcachir, Javier Daulte y Daniel Vernose.

Sobre estos temas, más la realidad de los actores en pandemia, la hija de la actriz Mercedes Morán habló con EL LIBERAL .

¿La obra “Desnudos”, con Luciano Cáceres, Luciano Castro, Sabrina Rojas, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia pudo finalmente estrenarse, a raíz de la pandemia?

Estuvimos por estrenar tres veces, nos cancelaron tres veces, ahora los chicos están haciendo televisión y estamos viendo si podemos volver o no. Creo que está siendo muy desgastante para todos, por suerte están llegando las vacuas. Pero hay algo de reinventarse que se te van acabando las ideas y la fuerza también.

Los anuncios de la reapertura con un aforo del 30 y el 50%, ¿es una posibilidad de estrenar en Buenos Aires, “Desnudos”?

Con “Desnudos” estuvimos tres veces por estrenar y la última vez hicimos un ensayo general con la escenografía en el teatro, que fue el día anterior a la última cuarentena estricta. La verdad que nos agarra muy desgastados porque tres veces estuvimos a punto de estrenar. Ahora lo que nos pasa es que tanto Luciano (Castro, Telefé) como Gonzalo (Polka) están filmando una tira, y se nos complica porque habría que retomar los ensayos con los chicos grabando 10 horas por día, es complejo. Hay que ver si se puede volver. Quizás en septiembre cuando alguno de los chicos ya termine la tira. Y también ir viendo cómo sigue todo. Yo la verdad que confío esta vez en que con las vacunas las cosas van a venir, pero nunca se sabe si en 15 días vamos a volver todo para atrás. A nosotros ya nos pasó 3 de esas. Hay muchas posibilidades, hacerla por streaming. Pero esta es la vuelta número 15 del teatro en pandemia y siempre va para atrás. Ojalá que esta vez esta reapertura no sea un descontrol de la gente que piense que ya todo terminó porque le dieron una vacuna, y ya no se tiene que cuidar.

¿Las modalidades o reinvenciones van a ser eternas?

Yo creo que hay algunas cosas que son más cómodas. Yo que antes era antipantalla para los cursos, por ejemplo, me amigué con lo virtual porque da posibilidades. Como siempre hay que ver el vaso medio lleno, aquí quizás sea un octavo. Creo que hay cosas para las que la virtualidad va a quedarse.

¿Qué representa para vos coordinador el ciclo de clases online “Teatro: dirección y dramaturgia”, organizado por el Espacio Potencia, de Buenos Aires?

Yo había visto un montón de clases que hacen ellos que son bastantes más interesantes que una simple entrevista. Porque siempre pienso que para que la gente pague para ver una entrevista, ahora que hay tantos medios online que son gratuitos, había que darles algo más a la gente. Por eso cuando me convocan para brindar una mirada sobre el teatro, (alternativo, off), yo le hago la contrapropuesta de por qué no coordinarlo yo, y convocar a tres figuras Claudio Talcachir, Javier Daulte y Daniel Veronose, que no habían estado nunca en ciclos de este tipo, y trabajar sobre materiales. Que la gente pueda meterse en esos materiales, leerlos previamente y después poder hacer preguntas sobre dirección, teatro alternativo, comercial, sus diferencias, no solo escuchar una entrevista.

Después de haber participado de varias ficciones ¿cuál crees que es su futuro en la Argentina?

Yo creo que la ficción argentina es buenísima, hay equipos creativos, de directores, guionistas maravillosos, y actores de los mejores que hay en el mundo, hay un nivel extraordinario. Las cosas que más funcionan tiene que ver con arriesgar un poco más. Basta con ver series, tiras, películas que están pegando en el mundo, tienen más riesgo, actores no tan hegemónicos y . Después de una pandemia de este estilo creo que se vienen grandes historias con temas que todos nos replanteamos estos dos años, sobre qué es lo importante, los vínculos, la tristeza. Hay algo interno por donde debería ir la ficción con planteos más profundos.