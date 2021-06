La nueva telenovela de Suar no debutó y ya cosecha críticas

20/06/2021 - 20:39 Pura Vida

La productora de Adrián Suar fue una de las más golpeadas durante el inicio de la cuarentena en la Argentina, al quedar suspendida la industria audiovisual. La única ficción nacional que estaba en pantalla en aquel momento le pertenecía a Pol-ka, y tuvo un final abrupto a raíz del aislamiento obligatorio.

Con la industria del espectáculo retomando su ritmo, Suar apuesta a un nuevo proyecto televisivo, la telenovela "La1-5/18", protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe con el que intentará recuperar el alicaído rating de El Trece. Pero la tarea parece que no le será fácil. Aún no se estrenó, y el tráiler de la ficción que se grabó, en parte en la Villa 31 ya recibió más críticas que halagos. Desde las redes sociales acusaron a Suar de "romantizar la pobreza" con esta nueva historia barrial, en la que se entretejen relaciones amorosas.

Mientras sus protagonistas caminan por las calles de la Villa, en el adelanto, se los escucha decir: "Crecer en un barrio como este no es fácil. A veces la gente nos señala, piensa que valemos menos, pero acá el problema de uno es el problema de todos", lanza Agustina Cherri. Luego, se escucha la voz de Heredia: "Somos los que sabemos armar una familia aunque no nos una la misma sangre". Y más tarde, llega la voz en off de Lamothe, cuyo papel será el de un cura llamado Lorenzo: "Somos los que no perdemos la fe, aunque parezca que todo se nos viene en contra".

Detrás de ellos se encolumna, también Leticia Brédice, entre otros, quien dice: "Somos las que estamos listas para dar una mano cuando hace falta".

Y el final del video, se juntan las voces para manifestar: "Somos el barrio, su gente, su vida, somos la -5/18, somos uno". Estas primeras frases despertaron feroces críticas en las redes sociales.

"Basta de romantizar la pobreza", "La cultura y la historia riquísima que tiene este país y no se les cae otra idea que seguir robando con la marginalidad. Qué flagelo, hermano", "Pronto… una Villa de Palermo Hollywood por el trece oficial", "No conozco un solo villero que tenga ese aire de superioridad moral woke palermitano", "Un barrio donde son todos blanquitos y delgados. No comieron una torta frita en su vida", son algunos de los numerosos mensajes que hicieron que Polka fuera tendencia en Twitter.

La Peñaloza (el nombre ficcional elegido para denominar al asentamiento) exhibirá problemas que suelen atravesar estos barrios vulnerables, tales como peleas entre narcotraficantes, situaciones ligadas a la explotación y carencias de todo tipo.