Flavio esperó de Tinelli "una mano" que no llegó

20/06/2021 - 20:45 Pura Vida

A Flavio Mendoza, la pandemia de coronavirus lo obligó a vender bienes para poder salir adelante cuando los espectáculos presenciales se prohibieron para frenar la rápida propagación de la enfermedad. En ese contexto, vivió escenas dolorosas, como el llamado de gente desesperada porque no tenía para comer. "Fue muy difícil, son muchísimos los puestos de trabajo, personas, familias enteras que dependen de esta industria", recordó en el ciclo radial "Agarrate Catalina".

Y cuando Marcelo Tinelli comenzó a armar su regreso a la TV con "La Academia", Mendoza pensó que por su trayectoria con la producción, podría ser convocado. No fue así, y eso abrió una herida que no cierra. "A mí me dieron mucho y yo les di mucho, creo que estamos a mano. Si me van a llamar que me llamen para algo copado (no para un reemplazo) y que me jodió, me jodió, pero me hubiese venido bien como a muchos que no están trabajando en este momento. Les deseo lo mejor, porque no soy desagradecido", señaló sobre la posibilidad laboral que nunca llegó.

Y fue por más: "Veo muchos ahí que hablaron pestes de Marcelo y ahora dicen que es el mejor. La verdad es que cuando algo no me gusta lo digo porque no tengo pelos en la lengua, sino parece que le tengo que rendir tributo a las vacas sagradas".