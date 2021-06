DANNA PAOLA SE MUESTRA CADA VEZ MÁS AUDAZ Y DESAFIANTE

20/06/2021 - 20:57 Pura Vida

La princesa del pop latino Danna Paola le dio la bienvenida a otra faceta con el lanzamiento de su nuevo single y video "Mía"; dejando atrás el desamor y los corazones rotos reflejados en su álbum K.O., para darle paso a una Danna Paola totalmente feliz, enamorada de la vida y renovada, que destila empoderamiento. En "Mía", se muestra ante los fans con un beat que va en in crescendo.

"Mi música siempre ha reflejado mi sentir y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans mi nueva canción, que representa para mí un renacimiento y una nueva yo, por eso la llamé Mía; y lo que en verdad deseo es que la disfruten, sientan el beat al bailarla y se identifiquen con ella tanto como yo…Welcome to the new me", expresó Danna Paola.

Cabe destacar que Mía, fue escrita por Danna Paola junto a Pablo Martín y producida por The Swaggernautz, Pablo Valda y Pablo Martín. Es una de las canciones que formará parte de su nuevo disco, que se lanzará el próximo año.

El explosivo video fue grabado en España bajo la dirección de Santiago Salviche, donde se puede visualizar a Danna Paola con una actitud audaz y desafiante.