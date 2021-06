MasterChef se despide con una final anunciada

21/06/2021 - 22:16 Pura Vida

Esta noche regresa a la pantalla de Telefé y, en Santiago del Estero, a la grilla de Canal 7, MasterChef Celebrity 2 con una gala en la que los tres últimos famosos en competencia se medirán con sus platos para garantizarse un lugar en la final. Puede que se trate de una estrategia o de que verdaderamente a los actuales participantes les cuesta guarda la emoción por las metas alcanzadas. Pero después de que acusaran a Georgina Barbarossa por dar a entender que estará en la final durante una entrevista en la que dijo que ya se siente ganadora, ahora el que está en el ojo de la tormenta es Gastón Dalmau, quien en una publicidad también deja picando la misma idea.

El actor, exprotagonista de Casi Ángeles subió a su cuenta de Instagram un video para promocionar una producto de limpieza para la cocina, en el que se muestra limpiando diferentes elementos de su casa, mientras Migue Granados relata lo que sucede en off: "Así como me ves... te limpio las canillas, la mesada, la tapa del horno, sin que se me vaya la sonrisa de la cara... también te limpio los juguetes, los premios y los inodoros", se lo escucha decir al humorista, al tiempo que se observa una caja con el nombre de MasterChef cuando el locutor hace mención a "los premios".

Después de haber "sufrido" con preparaciones a las que no lograba aportarles el sabor que pretendía el jurado, y hasta haber desmoldado sobre su pecho un brownie, Dalmau se fue superando gala a gala, lo que motivó a muchos seguidores del programa a fantasear con una final junto a su amiga y excompañera de Casi Ángeles, Candela Vetrano, quien quedó eliminada el domingo, aunque la mayoría de sus platos recibieron siempre elogios tanto de Germán Martitegui como de Donato De Santis y Damián Betular.

Precisamente, la conmoción del chef pastelero Betular al despedirla del reality fue criticada por la periodista Nancy Pazos en el programa "Flor de Equipo": "Quedó claro que tenía una elegida, porque tanto llorar…", dijo mientras analizaban la última eliminación.

Esta noche, alguno de los tres participantes, Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau o Sol Pérez podría resultar salvado para dar paso a la competencia entre los dos restantes por un lugar en la final mañana miércoles.

Un arrepentido

Y mientras las especulaciones siguen creciendo en torno de la final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, hay un reconocido chef que estaría arrepentido de haber rechazado su participación en el certamen de cocina de Telefé. Se trata del francés Christophe Krywonis, quien sí estuvo en una pasada edición con cocineros amateurs, pero esta vez prefirió sumarse al equipo de Mariana Fabbiani, en El Trece, ciclo que todavía no logra impactar en el público.