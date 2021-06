Listorti se aleja de las polémicas con juegos

21/06/2021 - 22:31 Pura Vida

Tras la despedida de "Hay que ver", el programa ligado al mundo del espectáculo que José María Listorti conducía junto a Denise Dumas, el animador continuará en la pantalla de El Nueve, pero con una nueva propuesta, y en solitario. El próximo miércoles 23 debutará con "Súper, Súper", un ciclo de entretenimiento en el que el público puede llevarse hasta 25 mil pesos en efectivo.

"Extrañaba hacer entretenimiento porque hace como 14 años que hago programas de espectáculo, de polémica. El ciclo está producido por LaFlia Contenidos", admitió José María, en "Vivo para vos", y contó que el formato lo venía armando desde hace un año y medio.

Por otra parte, durante su paso por el programa que conduce Juana Viale ya había detallado el fin de semana: "Hay una escenografía con 500 metros cuadrados de un supermercado, que tiene un montón de góndolas, adonde van dos equipos, los cuales van a ir ganando segundos con distintos desafíos, al final del programa usan los segundos acumulados para llevarse todo lo que puedan del supermercado". Y agregó: "Los juegos tienen que ver con saber de precios, con memoria. Yo sé muy poco de precios, me encanta ir al supermercado pero no retengo. En el programa cada chango tiene su Go Pro. La verdad es que está muy bien, ya lo grabamos. Es muy familiar. Son equipos de a dos así que participan madre e hija, hermanos, amigos. Se van a divertir", adelantó.