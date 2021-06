Silveyra y Llinás, ''locas de remate''

22/06/2021 - 22:46 Pura Vida

Verónica Llinás, que el viernes, a las 19.30 interpretará junto a Soledad Silveyra un tenso y disparatado encuentro entre dos hermanas después de 20 años en la comedia "Dos locas de remate", en el escenario del Teatro Astral aseguró que "es un compendio de todas las anormalidades que puede tener una familia".

"Lo mejor de volver al teatro es conectar con la fantasía, con el pensamiento, salir un rato de la realidad, que es muy agobiante y, en el caso de esta obra, conectarse con la realidad, pero desde otro lugar porque las relaciones intrafamiliares, la locura, también es la realidad", apuntó Llinás a Télam.

Y Silveyra agregó: "¿Quién no se ha peleado con su hermano? En algún lugar, el público se va a identificar con la obra". "¿Quién no está un poco loco también, no? -redobló Llinás- en cualquier familia que empieces a rascar un poquito no es normal, esto es un compendio de todas las anormalidades juntas".

"Dos locas de remate", pieza del español Ramón Paso adaptada por Manuel González Gil, tenía previsto su estreno para el 15 de abril pasado, pero fue suspendido por el aumento de casos de coronavirus.

"La obra es rarísima para abordarla, exigió un proceso de muchísimo aprendizaje, sabía que me iba a encontrar con una mujer enorme, una actriz que respeto profundamente, y si bien no me gusta el grotesco, no me causa gracia, tal vez por limitaciones propias, ella me cae muy bien, es muy graciosa y dije: 'vamos: a jugarse". Pero me costó, pasé por muchos estados, me encontré con muchísimas limitaciones porque es muy difícil el estilo de la obra", admitió Silveyra, cuyo personaje se queda en la calle y va a la casa de su hermana que es una violinista exitosa y loca.

Sobre su papel, Llinás adelantó: "Está lleno de manías, TOCs, es como una sociópata que vive sola y muy aislada del mundo. Solo va a tocar el violín cuando tiene que hacerlo y tiene una asistente alemana que respeta sus manías y que justo ese día no puede ir a trabajar. Eso coincide con la llegada de esta hermana que perdió todo".