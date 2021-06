Nico Vázquez y su mujer salieron ilesos de milagro en un derrumbe

25/06/2021 - 01:57 Pura Vida

En esta época del año hay muchos argentinos vacacionando en Miami, ciudad que se vio conmocionada por el derrumbe de un condominio en Surfside, adonde casualmente se alojaban los actores Nicolás Vázquez y su esposa, Gimena Accardi. Ambos resultaron ilesos, de milagro, porque el colapso del edificio se produjo en el preciso instante en el que se abrió la puerta del ascensor que los dejó en el lobby del lugar, lejos de la playa de estacionamiento, la primera etapa del derrumbe. De ahí en más todo fue asombro, corridas y shock.

Si bien los actores habían logrado comunicar por Twitter, ese mismo jueves a la madrugada que se encontraban sanos y salvos, Vázquez envió un audio a los medios de comunicación para acercar tranquilidad. "Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba. Y en diferencia de 6, 7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, paró en el lobby como siempre, y arrancó una polvareda, un estruendo...no entendíamos si era un tornado, un ataque, lo más parecido a una película", dijo.

"Empezamos a correr, junto con tres o cuatro personas más que estaban desbordados por los nervios. Y ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento: muchos autos hundidos, alarmas sonando. Gime me hace caer la cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla. Y pasan entre dos o tres minutos más de no entender bien, en un estado de shock que estábamos viviendo, y ahí les digo que cruzáramos. Ahí se escucha un estruendo imposible de relatar, era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque…. Lo que ven en las imágenes", señaló en referencia al edificio desplomado.

Y continuó: "No éramos conscientes de lo que estaba pasando, teníamos una nube de polvo tan grande, junto con el ruido, que no nos podíamos ver. Estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver".

"Ahí es donde corremos desesperadamente y Gime se golpea contra una palmera, muy fuerte, y le sale como un huevo muy grande en la cabeza. Me asustó porque fue instantáneo, con mucha sangre, no sangre para afuera, sino como si fuera un… coágulo, no sé cómo llamarlo. Se hizo un silencio. Nos encontramos todos llenos de escombros. Los vecinos empezaron a salir a auxiliarnos con lo que había, con agua. Vino la policía, los bomberos. Y bueno, todo lo que ya saben".

Accardi fue llevada a un hospital para una tomografía que descartó un traumatismo de gravedad en su frente.