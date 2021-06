VIDEO | Migrantes hace bailar ahora con "Lado Triste"

25/06/2021 - 11:50 Pura Vida

Si bien cuando un artista lanza una canción lo hace con la expectativa de que al público le guste, lo que le pasó a Migrantes con "Si me tomo una cerveza" no estaba ni en sueños. Por ese single Facu García y Nico Valdi, no solo son Disco de Oro y Doble Disco de Platino en la Argentina, sino que también recibieron reconocimientos en Perú y en Chile. Pero no se duermen en los laureles. Ahora suena "Lado triste", y promete ser un hit.

Facundo García, el cantante de Migrantes, habló con EL LIBERAL sobre este tiempo expansivo.





"'Lado triste' salió hace poco, a la gente le está gustando muchísimo y estamos muy contentos por eso. Además nos llegó un reconocimiento de 'Si me tomo una cerveza', que ganamos Disco de Platino en Perú, Doble Disco de Platino en la Argentina y Disco de Oro en Chile y nos sorprendió mucho que todavía la gente siga reproduciendo la canción (que nació en el 2020) y estamos trabajando para mucho más ", dice Migrantes.





¿Fantaseaban con esa repercusión?





No, sinceramente no esperábamos tanto. Cuando se hizo el tik tok, que fue viral, sabíamos que la canción podía llegar a sonar, pero no esperábamos 100 millones de reproducciones, ni locos !, tampoco que se escuche en otros países como Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay.





¿Con esta vara tan alta, viven una mayor presión?





Cuando salió 'Chau al chongo' teníamos esa presión, porque la gente espera mucho después de una canción como 'Si me tomo una cerveza', y no es fácil, porque son muchas las circunstancias que se tienen que dar para que salga una canción así , pero confiamos en nuestro trabajo. 'Lado triste' está muy cerca de 'Si me tomo ... ".