Lali y Santi, los favoritos en el arranque de La Voz Argentina

La tercera edición de La Voz Argentina, el reality de Telefé que llega a Santiago del Estero a través de Canal 7, ya promete convertirse en un boom televisivo, como lo fue MasterChef Celebrity 2, el certamen gastronómico que se despidió con el triunfo de Gastón Dalmau, y cuyo horario ocupará, incluso este domingo. Por lo menos, así lo dejó ver en su debut, cuando cosechó 25 puntos de rating.

Pero no solo el programa se perfila como favorito, sino que ya parece haber una coach y hasta un participante preferidos para los televidentes. Lali Espósito fue quien se llevó dos voces a su equipo, el que tendrá que completar con 24: primero fue Mía Sol Llobet quien la eligió, y el segundo, Santiago Borda, el más disputado.

El joven tiene 19 de años y llegó desde Concordia con el sueño de transformarse en una estrella. Lali y el cantante fueron tendencia en Twitter. Ella por las emotivas palabras que le dedicó después de escucharlo cantar a capella "Soy", una canción de la protagonista de "Sky Rojo" que invita a vivir en libertad; y él, por su desparpajo, histrionismo y talento, que lo llevó a imitar a la propia actriz sobre el escenario en una coreografía de "Esperanza mía", la última novela que protagonizó para Pol-ka.

Para la audición a ciegas, Santi eligió un tema de Abel Pintos, que hizo que Lali, Mau y Ricky y Ricardo Montaner se dieran vuelta. "Me muero por tenerte. Tuve la piel de pollo todo el tiempo", le dijo Lali. "Eres una estrella y amo de ti que tienes muy claro quién eres. Contagias tu alegría y tu actitud", expresó, a su vez, Ricky.

Ricardo Montaner, entonces, le pidió a Santiago que cantara a capela un tema de los coaches que lo querían en su tema. El joven accedió sin problemas y a la hora de entonar una canción de Lali, eligió "Soy".

"En almas como la tuya yo me encuentro", reveló Espósito y contó que escribió su tema "Soy " para personas como Santi. "En almas como la tuya yo me encuentro; en tu libertad, en tu forma de ser y de expresar lo que sos, me veo. Y creo de verdad que el objetivo del universo al darme este lugar a mí, es hacer brillar gente con tu espíritu, gente que sienta que puede cantar la canción 'Soy' con mucho orgullo de ser quien es. Y veo todo eso en vos. Te agradezco de corazón que me hayas elegido", le expresó la actriz.

En los próximos días se podrá ver la participación de los tres santiagueños que representarán a la provincia en este reality. En el debut, ya se escuchó a uno de ellos, anticipar "vengo de Santiago del Estero", aunque no se vio su rostro.