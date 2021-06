Julieta Díaz debuta en la música con ''El revés de la sombra''

26/06/2021 - 20:21 Pura Vida

La actriz Julieta Díaz lanzó junto al cantautor uruguayo Diego Presa su primer trabajo discográfico, el EP "El revés de la sombra", una propuesta íntima que marca su debut como cantante y a través de una "voz poética" recrea un universo onírico.

"En las letras está muy presente la contemplación y lo melancólico. Lo que aparece y nos representa bien es que hay algo despojado en el material y tiene que ver con darle mucha presencia a la voz poética. Me gusta que la voz esté adelante contando algo", señaló Díaz a Télam.

"La esencia del disco está en el título. Porque la vida está hecha de reveses y por cómo sin nombrar la luz se puede hablar de ella", agregó la talentosa y ecléctica actriz, que participó en series televisivas como "Verdad consecuencia", "Campeones de la vida", "Soy gitano", "Valientes", "Graduados" y "Pequeña Victoria".

El trabajo discográfico está integrado por un puñado de canciones íntimas y sugestivas, que a partir de arreglos sencillos proponen un clima contemplativo y un paisaje onírico.

La actriz y el músico hacen eje en el formato canción, donde la melodía es protagonista, y combinan elementos del folk y aires de la música rioplatense.

El contraste tímbrico de sus voces, que se escuchan juntas en algunos temas del álbum, enriquecen la propuesta de "El revés de la sombra".

"Flor de agua", "Beso", "Minotauro", "Rojo", "Descubrir" y "Perro" son los seis temas que conforman el disco, escritos y cantados por ambos artistas y con la composición musical de Presa.

"Hay algo en la búsqueda de sus letras con las que siempre me siento identificada", contó Julieta, quien sigue hace tiempo la carrera del músico, con quien piensan a futuro más proyectos musicales.

¿Cómo surge este proyecto?

Lo conocía a él como solista y por sus bandas, soy seguidora de El Astillero. Siento muy cercano su universo musical y su poesía, me gusta mucho su cabeza musical. Yo estaba subiendo a las redes algunas de mis participaciones con Lito Vitale, con Raly Barrionuevo y con otros artistas que venía trabajando, sobre todo, en la época de aislamiento. También empecé a compartir mis textos con dibujos de Gervasio Troche –dibujante uruguayo-, por primera vez mostré la poesía que escribo, la prosa poética. Luego nos empezamos a seguir con Diego, hablamos por las redes porque siempre subía sus canciones y lo arrobaba, él me agradecía y cuando vio que cantaba y escribía empezamos a charlar. Al principio le propuse hacer algo juntos con la música que nos gusta a los dos o alguna versión de sus temas, pero me ofreció que le mandara mis textos para ponerles música, y se dio algo más profundo, más desde la génesis.