Donato y Betular tienen un antojo para MasterChef 3

26/06/2021 - 20:29 Pura Vida

La segunda edición de MasterChef Celebrity dejó felices tanto a la producción del ciclo como al jurado, y algunos ya fantasean sobre las figuras a las que les gustaría ver en la famosa cocina de la TV argentina. Donato de Santis fue ambicioso y reveló que le encantaría tener a Susana Giménez preparando platos, aunque sabe que es imposible por la carga horaria de las grabaciones y los meses que le demandaría formar parte del certamen gastronómico.

Damián Betular también tiene su antojo. Le gustaría recibir a Wanda Nara en la cocina. Además, sobre ella sí se sabe que, de vez en cuando, le gusta agasajar a su familia con comida bien "casera", según suele mostrar en sus redes sociales.

"Sé que es imposible, pero Susana Giménez sería fantástico, pero son muchas horas y muchos meses. Argentina tiene muchos talentos en todos los rubros, hay un montón, la platea para elegir es bastante ancha. Si bien el fútbol me gusta cada vez menos, y se sabe que soy de Racing, de los que yo pondría es de los que ya no juegan más, me gustaría a Diego Milito. También me gustaría Carlos Tévez, capaz que se prende en una cosa así, sería genial verlos en esa luz", contó Donato, en diálogo con Am 1220/Radio Eco Medios.

Por su parte, Betular señaló: "Yo quiero que esté Wanda (Nara), Wanda tiene que estar en las cocinas de MasterChef. Ya hay varios que estaban 'no sé, no sé' en la primera y ahora te dicen que sí de una", remarcó sobre la confirmada tercera temporada, en el programa radial "Por si las moscas".