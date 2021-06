Solián, la "buchona" de una serie narco

29/06/2021 - 22:42 Pura Vida

La actriz mexicana Natalia Solián espera con ansias el estreno previsto para hoy de "Somos.", (así, con un punto), en la pantalla de Netflix, sobre la que reveló a EL LIBERAL algunos aspectos. "Ella es una 'buchona', una estrella pop del narco. Esa es la Cindy, que es mi personaje. Más allá de ser como un dato cómico, nos regala una mirada a lo que se vive en el norte. Yo crecí en Culiacán, Sinaloa, y he vivido y he crecido con mujeres como la Cindy, incluso dentro de mi familia; o sea, el estereotipo de la mujer objeto, que encubre la violencia, que al final es apedreada por la sociedad porque era ella la que sabía y avalaba", reflexionó.

"Somos." es una serie de ficción basada en el reportaje que la periodista Ginger Thompson (ganadora del Premio Pulitzer en 2001) escribió sobre una masacre real ocurrida en Allende, Coahuila. Creada y producida por James Schamus y escrita por él y por las mexicanas Monika Revilla y Fernanda Melchor, "Somos." es la primera serie que aborda la violencia del narcotráfico desde la perspectiva de las víctimas. Las historias recrean la vida cotidiana de una pequeña comunidad rural que, sin saberlo, se ve azotada por una operación fallida de la DEA.

Por lo que se cuenta, es una historia que no viste de "glamur" al narco, sino que da voz a las víctimas de éstos.

Ese es un punto que me conmovió. Fue mi gancho principal con este proyecto porque el espectáculo ha comprado actos terribles y delincuenciales como el del narco. Sin afán de hacer un análisis detallado, por lo menos en este país continuamente caemos en una apología bastante redundante de la violencia que ya en sí ocupa a nuestro país porque creo que esa es la palabra, nos han ocupado, han ocupado nuestra cultura y nuestra sociedad para, deliberadamente, ejercer poder. Entonces, "Somos." aborda la perspectiva de las víctimas, de un acto terrible que sucedió en Coahuila, en el 2011, un acto inconcluso además porque políticamente no tuvo una resolución. Por lo tanto, no hay justicia para este hecho. Interesante experimento el de tratar de ocupar el coro para exponer la violencia.