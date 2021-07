Las Termas reabre el teatro con el humor de Wali Iturriaga

30/06/2021 - 21:01 Pura Vida

La reapertura del Centro Cultura General San Martín de Las Termas de Río Hondo durante julio, en consonancia con la rehabilitación de la circulación turística en el corredor del norte argentino, permitirá tanto al público local como a los visitantes disfrutar de distintos espectáculos, según lo señaló el productor Lucas Tamer. El primero en llegar a la ciudad termal será el humorista Wali Iturriaga, con su popular y polémico personaje Jenny, la "Paraguaya", al que también acompañará "Cachilo", y otros que forman parte de su galería creativa.

El show se realizará el 10 de julio, con la presencia del 30% del aforo, y el cumplimiento de un estricto protocolo. Wali se presentó hace poco en Tucumán y, de acuerdo con lo que dijo a EL LIBERAL tenía muchas ganas de ofrecer su espectáculo en Las Termas, ciudad que conoció "de pasada", y que lo atrajo por su "tranquilidad y la calidez de su gente", con la que pudo contactar durante aquella visita.

A lo largo de 20 años, Wali se dedicó en su Corrientes natal a entrenar cuerpos, a través de su gimnasio, sin dejar nunca de tomar clases de actuación, de música e incorporar recursos que le permitirían en algún momento dar el salto a otro escenario. El debut fue casi sin buscarlo con "Cachilo", un villero, al que después le siguió Jenny, la "Paraguaya", la "caricatura" de una "mujer tóxica", dueña de otros rasgos de personalidad, a la que la gente fue acompañando con las reproducciones de los videos que el humorista comparte en sus redes sociales, y que lo transformaron en un influencer.

¿Cómo nació Jenny, la "Paraguaya"?

Mi historia con los videos nace de una manera súper rara. Yo vengo trabajando hace más de 20 años en el ambiente fitness, de los gimnasios. Soy de Corrientes, capital, aunque ahora me mudé a Buenos Aires. Y hasta el 2018 tuve mi gimnasio. Quería hacer algo solidario, grande, porque me crié al lado de un barrio muy humilde y tenía como la necesidad de ayudar. Así surgió un personaje que se llama Cachilo, que es la caricatura de un villero correntino. Se hizo muy viral en toda la zona de Corrientes, Chacho, Formosa. Me permitió ponerme una peluca y los dientes y comencé a meterme en los barrios, a ayudar. Hoy hay muchos merenderos que se llaman Cachilo y que siguen funcionando. Además, conseguimos distribuir 400 sillas posturales en distintos puntos del país. Y a la vez yo iba jugando con la gente, haciendo videos, y ahí surgió Jenny, la "Paraguaya". Un día me puse la peluca (rubia) y empecé a hablar de esa manera que era una costumbre en nuestra familia porque tengo parientes en Paraguay.

¿Cuándo fue que Jenny cobró tanto protagonismo que dejó a "Chachilo" relegado?

"Cachilo" me había robado la identidad. Yo no podía entrar a los barrios sin la peluca. Y de un día para el otro, yo recuerdo que había comenzado a subir videos de las reacciones de la Jenny sobre "los hombres, según los autos"; "los hombres, según los helados", y lo de los grupitos de whatsapp, y me comenzaron a escribir incluso de fuera del país, y fue tan rápido... Eso habrá sido en octubre de 2019 y en diciembre de ese mismo año ya estábamos en Buenos Aires, llenando los teatros de una manera en la que nunca me hubiera imaginaba. Hasta hoy con pandemia estamos en primer lugar en la preferencia del público.

Wali abrió el humor acompañado por su mujer y sus cuatro hijos.

''Un día me dije voy por mi sueño''

Mientras transitaba su carrera como instructor de fitness, Wali Iturriaga iba estudiando teatro, edición, pintura, aprendiendo a tocar todo tipo de instrumentos, escribiendo, con la idea de que algún día iba a pasar algo que lo haría completamente feliz. "Y ahora es como que se fusionaron todas las cosas", dijo el humorista correntino, quien se volcó ciento por ciento al mundo del espectáculo, acompañado por su familia. "Un día me dije, voy por mi sueño. Hoy es una bendición", remarcó.