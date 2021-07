Más santiagueños irán al team de la Sole en La Voz

02/07/2021 - 00:31 Pura Vida

Por tercera vez consecutiva, Soledad Pastorutti forma parte del equipo de coaches del reality de Telefé, "La Voz Argentina", que llega a Santiago del Estero a través de Canal 7. Y en esta temporada, no solo será el santiagueño Pablo Araujo, quien integre su equipo, sino que hay otras voces locales, según lo adelantó durante una entrevista con EL LIBERAL, sin revelar los nombres de los participantes.

"Va a haber más santiagueños, te aviso. Todos son muy buenos. Hemos escuchado más de 200 voces. A veces, la gente nos dice ¿por qué no se dieron vuelta? Pero nosotros no sabemos nada de la persona. Absolutamente nada. No tenemos esa historia dentro de nuestro corazón que podría cambiar la opinión de cómo se escucha a esa persona. Solamente escuchamos. Por supuesto, a mí el folclore, el tango, me pegan hondo, por eso cuando escucho, me cuesta mucho no apretar el botón. También sé que tengo que tener un equipo diverso. Por eso, vas a ver que en algunos momentos no me voy a dar vuelta aunque me cantante folclore, y tiene que ver a lo mejor porque no me llegó, pero también porque sé que para llegar a tener un finalista tengo que tener diversidad", comentó la Sole en un diálogo por zoom.

Y aprovechó para enviar saludos a "Leo Dan (aunque sabe que no vive en la provincia), que es un genio, a Gringa, que siempre se suma a mis iniciativas en las redes, y a mis participantes. La verdad es que vino muy buena artística de Santiago así que tienen que estar orgullosos", remarcó.