Javier Calamaro cocinará en familia para los amigos

El músico Javier Calamaro estrenará este domingo a las 13.30 por El Nueve, "La cocina de los Calamaro", programa que para él es un poco "honrar las cosas que más amamos: la música, la comida, los amigos y el encuentro".

"Es buenísimo reunir las cosas que más amo en el mismo programa y en el mismo acto: cocinar, recibir a los amigos, comer con los amigos y terminar la velada cantando", sintetizó Calamaro a Télam.

El ex líder de Los Guarros viene despuntando el vicio de cocinar en TV a partir de su participación en "Rock and Foodball" que su colega Maxi Pardo condujo por las pantallas de América y Net TV.

Ahora, en "La cocina de los Calamaro", participarán Sacha y Romeo Calamaro, hijos de Javier, su pareja Paola Montes de Oca, el chef Rodrigo Aguirre y el músico Leandro Chiappe.

El debut del espacio tendrá como invitado al cantante de música urbana L-Gante que reformuló un tango compuesto por el anfitrión para darle su impronta.

¿Cómo es la participación de tu familia?

Romeo, que ya tiene 19 años y es baterista, toca cuando es el momento del tributo a la música, Sacha tiene recién siete meses y está en brazos de la madre o míos porque mi mujer también cocina en el programa y por su origen cubano aporta recetas ancestrales del caribe.

La particularidad de esto es que somos nosotros hablando con el invitado de las cosas que nos dan curiosidad, que nos llaman la atención.

¿Te dabas maña para cocinar desde chico?

Aprendí de mamá Esther. Tenía unos 11 años cuando mi mamá me pasó la receta del guiso de lentejas; a mí me volvía loco el guiso de lentejas de mi vieja. A partir de eso me pasó algunas recetas más.