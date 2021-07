Lali dice que hay muchos en ''La Voz'' que cantan mejor que ella

04/07/2021 - 20:53 Pura Vida

Mientras los rumores sobre un posible reemplazo envuelven a la dupla conformada por Ricky y Mau Montaner en el jurado de "La Voz Argentina", a raíz del bajo impacto entre los participantes, que nos los eligen como coaches, y sus demoras para darse vuelta y optar por alguna voz para sus equipos, Lali Espósito se afianza cada vez como una "showoman" dentro del certamen de Telefé que se ve en Santiago del Estero por Canal 7.

Lali no solo lidera, con humor, verdaderas batallas con sus colegas para hacerse de alguna voz, sino que es capaz de revolcarse en el piso para conseguir que un participante la elija o de desmayarse una vez que lo logra, además de ponerse a cantar un tema que le quedó resonando después de que un participante abandonó el estudio.

Lali no hace más que enriquecer el show de "La Voz" con sus espontáneas participaciones. "Estoy contenta por muchas razones. Una es que en su momento me habían convocado para La Voz, no lo pude hacer y aquella vez me quedé con las ganas", le dijo a Ciudad.com, y se mostró satisfecha de compartir con colegas a quienes conoce no solo en el plano laboral. "Los conozco hace mucho tiempo, trabajé con todos. Para mí es muy natural compartir, nos reímos. El grupo tiene un flow bastante copado, hay buena vibra de verdad, más allá de conocernos profundamente en la vida privada y trabajando todos", contó.

Por otra parte, señaló sobre su rol de jurado: "Lo hago con mucho respeto porque todos los que se suben ahí cantan el cuádruple de mejor que yo. No puedo creerlo, aunque una siempre tiene cosas para aportar". Y agregó: "Una carrera se construye por muchos factores. Yo me preparo, me rompo el alma para lo que hago con la música y siempre intento hacer los mejores shows que puedo, ponerle mucha impronta. O lo que yo considero impronta por cómo me salen a mí las cosas. Por supuesto que a esta altura tengo cositas para aportarle alguien y si le sirven, espectacular. Pero no dejo de sentir que son todos unos cantantes tremendos y digo, 'esta gente también tiene que estar sentada acá'. Hay gente muy especial que se presenta en el reality".

Al igual que lo hizo Soledad Pastorutti, otra de las jurado de La Voz, Lali destacó el hecho de que sea el talento, el protagonista del reality. "Hay muchos realities donde no está el centro puesto en el talento. En La Voz el centro es el talento. Punto. Después descubrimos las historias, nos encariñamos, empatizamos más o menos con determinados participantes, de eso también se trata".