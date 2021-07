''El Marginal 4 será un duro testimonio social''

04/07/2021 - 21:07 Pura Vida

Gerardo Romano se puso en la piel de Gerardo Antín, un corrupto director del penal de San Onofre, en el debut televisivo de la serie "El Marginal" y su personaje nunca dejó de expandirse. En la cuarta temporada, que llegará muy pronto a la pantalla chica, su personaje se convertirá en el secretario de Seguridad de todos los establecimientos carcelarios y ya se habla de que su maldad también crecerá. Sin embargo, el actor habló del rasgo "simpático" de Antín.

"A la gente le cae muy simpático. Esto a mí me llamaba la atención, pero, luego, evalué que no me tenía por qué extrañar. (Mauricio) Macri caía también muy simpático; bailaba cumbia y quería emular a Freddie Mercury. ¡Por favor! Si mal no recuerdo, en una fiesta, hasta se tragó el bigote postizo; cantó una nota, levantó el hocico y después se atragantó. Hay de todo", dijo durante una entrevista con DiarioShow, en referencia al expresidente argentino.

Y cuando ya han finalizado las grabaciones de la ficción que tiene detrás a Sebastián Ortega y a un gran equipo, Romano adelantó: Volveremos a estar ante la presencia de un auténtico y duro testimonio social que va a generar un fuerte impacto en todos".

En esta nueva entrega, el actor Rodolfo Ranni hace su incursión en "El Marginal". Al respecto, Gerardo contó: "La verdad que la pasé bárbaro. Encontrarme con Ranni (dupla protagónica de la miniserie "Zona de riesgo") fue como encontrarme con un viejo amor. Bien avenido. Aunque el vínculo sea efímero, perentorio", señaló.